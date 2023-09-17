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高雄籍海釣船故障漂到七美外海 大陸漁船、海巡合力救援

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄籍遊艇「崧瑋1號」昨天中午在澎湖七美西南方約37浬海域失去動力，一艘在附近作業的大陸籍漁船見狀展開人道救援，協助拖帶「崧瑋1號」，等到澎湖海巡隊巡防艇抵達後，才從陸船手中接手救援，已成功將遊艇拖回七美港檢修。

澎湖海巡隊昨天中午12時3分接獲報案，稱高雄籍「崧瑋1號」遊艇於七美西南約37浬失去動力，目前由中國「閩獅漁07567號」漁船拖帶中，請求派艇前往救援，該隊立即派遣3503艇、10091艇前往處理。

澎湖海巡隊3503巡防艇於16日下午1時24分許，抵達七美西南方37浬海域與「崧」船會合，船上僅有1名黃姓船長，船長自稱從台灣本島開過來釣魚，15日晚間6時許，因主機故障在高雄外海20浬處失去動力，手機無訊號，沿著海流漂流至七美西南方約37浬才遇到大陸漁船救援。

由於「崧瑋1號」噸位小，昨天被海巡發現時已接近傍晚，海巡考量「崧瑋1號」非澎湖籍船舶，無友船可協助拖帶，經船長請求並簽具緊急拖帶切結書後，該艇採取就近就便原則，於16日晚間6時37分順利將「崧」船拖帶進七美漁港。

大陸籍漁船「閩獅漁07567號」協助拖帶故障的高雄籍遊艇，後由海巡接手救援。記者張議晨/翻攝
大陸籍漁船「閩獅漁07567號」協助拖帶故障的高雄籍遊艇，後由海巡接手救援。記者張議晨/翻攝
大陸籍漁船「閩獅漁07567號」協助拖帶故障的高雄籍遊艇，後由海巡接手救援。記者張議晨/翻攝
大陸籍漁船「閩獅漁07567號」協助拖帶故障的高雄籍遊艇，後由海巡接手救援。記者張議晨/翻攝

澎湖 海巡 遊艇

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