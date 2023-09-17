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老翁喝喜酒騎車闖紅燈 被警攔查誤騎警用機車 警員錯愕

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

邱姓老翁喝喜酒後騎機車，在北海岸台2線連闖2個紅燈，警方攔下盤查時，他疑喝得太醉，坐上警用機車作勢騎車，被阻止後解釋「我是假裝的」。邱男接受酒測，吐氣所含酒精濃度每公升0.77毫克，警詢後，今依公共危險罪嫌送辦，另依違反道路交通管理處罰條例處置。

新北市金山警分局乾華派出所副所長陳世華，昨晚執行2023北海夜金閃閃──北海潮與火交通整頓勤務結束，騎警用機車返所途中，在台2線指標38K香果園路口看到70多歲邱男騎機車連闖2個紅燈，一路跟追約1公里將他攔下，發現散發酒氣，步履不穩，懷疑他酒後停車。

陳世華盤查過程中，與邱男保持一定距離警戒，邱男趁機走向警用機車並跨坐上去，陳世華急忙蘭阻，有名旁觀男子上前拔下警用機車鑰匙，才化解「危機」。邱男下車後說「我是假裝的，他當成是真的」，警方事後研判他喝醉，誤以為騎自己機車要離去。邱男後來接受酒測，數值為0.77mg/L。

據了解，邱男昨天到台北市區喝喜酒，晚上騎機車回石門區住家中，因為闖紅燈被警方發現並攔查，被帶回警局偵詢時才警覺闖禍，對自己交通違規及失序行為感到後悔。

金山警分局除依公共危險罪嫌將邱男送辦，並依據道路交通管理處罰條例第35條規定，騎士酒精濃度檢測超標，初犯者處1萬5000元以上，9萬以下罰鍰，並當場移置保管車輛、扣繳車牌及吊扣駕照。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

邱姓老翁喝喜酒後騎機車，被警方攔下盤查時，趁機坐上警用機車作勢騎走被阻止。警方帶回偵詢後，今依公共危險罪嫌送辦。記者邱瑞杰／翻攝
邱姓老翁喝喜酒後騎機車，被警方攔下盤查時，趁機坐上警用機車作勢騎走被阻止。警方帶回偵詢後，今依公共危險罪嫌送辦。記者邱瑞杰／翻攝
邱姓老翁喝喜酒後騎機車，被警方攔下盤查時，趁機坐上警用機車作勢騎走被阻止。警方帶回偵詢後，今依公共危險罪嫌送辦。記者邱瑞杰／翻攝
邱姓老翁喝喜酒後騎機車，被警方攔下盤查時，趁機坐上警用機車作勢騎走被阻止。警方帶回偵詢後，今依公共危險罪嫌送辦。記者邱瑞杰／翻攝

警用機車 酒精

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