新北男酒醉倒臥路邊 警消救援竟遭踹肚 醉漢下場出爐

新北市51歲吳姓男子今天凌晨3時許因酒醉倒臥在新店區中正路邊，警消接獲報案前往救援，當警消試圖叫醒吳男詢問身體狀況時，吳男突然對鄭姓警消出腳猛踹，鄭員腹部遭踢中痛苦不堪，經送醫後診斷為上腹部挫傷，鄭姓警消經救治後已無大礙，隨即至警局對吳男提告。警方詢後將依妨害公務罪嫌將吳男送辦。

據了解，新店分局今天凌晨3時許接獲報案，在新店區中正路有民眾酒醉路倒。警方獲報後與救護人趕抵現場，發現這名51歲吳姓男子疑因酒醉意識不清倒臥路邊，當救護人員上前將吳男叫醒時，吳男突然朝鄭姓救護人員的腹部猛踹，警方立即將吳男壓制逮捕，鄭姓警消經送醫及驗傷後，醫生診斷為上腹部挫傷，隨後由隊上主管陪同至派出所做筆錄，對吳男提告妨害公務。警方將依妨害公務罪嫌將吳男移送法辦。