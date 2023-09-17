廟會猴遶境前躲巷內抽K菸 桃警蒐證人員全都錄

桃市府今明2天舉辦「2023土地公國際民俗藝術節」，各地眾神齊聚，就連地方私人宮廟也一起舉行平安遶境活動，來自花蓮某轎班游姓等3人，昨天傍晚趁著活動開始前，躲在桃園區中山路某巷弄土地公廟旁「鬆一下」，正巧被前來督導交通的桃市警桃園分局交通組長林健祥聞到濃烈的塑膠臭味，循線逮獲，昨晚另有6位民眾因未戴安全帽及無照駕駛遭開單告發。

桃園分局說明，交通組長林健祥、巡官程克強昨天下午5點50分在桃園區中山路督導遶境交通勤務時，意外聞到一旁593巷土地公廟旁傳出陣陣燃燒K他命菸的濃烈臭味，於是不動聲色率各路口執行遶境勤務員警分別查緝，只見游姓、江姓及葉姓等3名男子正躲在巷內水塔後方抽著K菸，見到員警到來立刻隨手丟棄手中香菸，還假裝若無其事地想離開現場，不過抽K菸的過程已被蒐證人員全都錄。

桃園分局調查，游男等3人遠從後山花蓮前來桃園「贊境」的轎班人員，趁休息時間躲進巷內抽毒菸，沒想到引來警察注意，現場除查扣抽過的K菸屁股外，還有3根尚未吸食的K他命香菸，依規定製作警詢筆錄後，將移請市警局進行裁處。

根據桃園分局統計，昨天的遶境活動期間，警方針對參加遶境人員未戴安全帽、無照駕駛等交通違規部分總計告發6件，桃警表示，民俗遶境活動仍應遵守交通安全規則，也呼籲主辦單位及相關團體要自我約束要求，共同維護良好交通秩序。