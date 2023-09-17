土城河堤突冒火光 滅火後驚見男焦屍
今天上午7時許有民眾經過新北市土城區擺接堡路河堤靠近抽水站附近時，發現有不明物體正在燃燒並冒出陣陣濃煙。新北市消防局獲報趕抵灌救，發現起火的竟是1名男子，警消迅速將火勢撲滅，但男子已被燒成焦屍明顯死亡。土城警方到場調查初步排除他殺嫌疑，目前正積極調查死亡男子身分以釐清死亡原因。
據了解，經警方初步勘驗發現，這名死者為男性年約40多歲，現場並未發現證件及遺書，但在附近發現疑似裝有汽油的空罐，加上現場並未發現打鬥或拖行痕跡，初步排除他殺嫌疑，男子身分正由警方追查中。
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