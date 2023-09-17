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男子烈日下獨坐公園盪鞦韆 細心員警查出他忘了回家路

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名71歲男子烈日下獨坐公園盪鞦韆，台中市大甲警分局外埔分駐所員警看到，上前關心查出他從新竹到大甲要訪友，迷路找不到朋友，家人已報案協尋，這是老翁第二次走失，警車載他回分駐所休息，由家人接回。

外埔所警員張家維本月13日中午開警車巡經外埔區國道三號橋下大東公園處時，發現一名長者坐在公園盪鞦韆上擺盪，警員原以為老翁只是在公園休憩，但再仔細觀察，發現男子神情呆滯，嘴角發出微笑，當時烈日當頭，避免中暑或身體不適，警員上前關心詢問。

經詢問，71歲鄭姓男子是新竹人，自稱當天早上從新竹搭火車到大甲市區後，走到外埔區國道三號橋下大東公園，要到后寮路找朋友，但忘記朋友住處及返家方向，只好在公園盪鞦韆休息。

警員查詢年籍資料，發現他當天早上已被新竹市警察局通報為失蹤協尋人口，將男子帶回所內休息，並聯繫新竹市警察局及老翁家屬到外埔分駐所接回，老翁家屬表示，父親平常自己都會坐車外出，可能因年老記憶衰退常常不知道自己身在何處，幾個月前才走失到南投，當地員警通知，家人趕到南投接回。

大甲分局外埔分駐所長李有志呼籲，家中長輩若年事已高，記憶力大不從前有減退的現象，應多留意其行蹤，避免單獨外出，應隨身佩帶愛心手環或放置家屬聯繫方式的紙條在其口袋，或至警察機關按捺指紋建檔，如走失，警方可儘速聯絡家屬。

台中市大甲警分局外埔分駐所員警日前巡邏，中午看到轄區公園一名老翁神情木然，烈日下獨自坐在盪鞦韆上擺盪，查出他迷路，家人已報案協尋，警車載他回派出所。圖／警方提供
台中市大甲警分局外埔分駐所員警日前巡邏，中午看到轄區公園一名老翁神情木然，烈日下獨自坐在盪鞦韆上擺盪，查出他迷路，家人已報案協尋，警車載他回派出所。圖／警方提供
台中市大甲警分局外埔分駐所員警日前巡邏，中午看到轄區公園一名老翁神情木然，烈日下獨自坐在盪鞦韆上擺盪，查出他迷路，家人已報案協尋。圖／警方提供
台中市大甲警分局外埔分駐所員警日前巡邏，中午看到轄區公園一名老翁神情木然，烈日下獨自坐在盪鞦韆上擺盪，查出他迷路，家人已報案協尋。圖／警方提供

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