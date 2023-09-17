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影／台中母載2兒車禍受傷 兒淚喊「媽媽加油」網友集氣

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中太平昨天近中午發生2機車碰撞車禍，洪女騎車在巷口左轉時，與後方44歲葉姓女子騎車載2兒撞上後噴飛，2兒見母受傷上擔架準備送醫，淚喊「媽媽加油」，被網友PO上網，網友紛紛為這名媽媽集氣，祝她早日康復。警方說，2女騎士無酒精反應，4人送醫後，都無生命危險，警方調閱監視器，釐清肇事原因。

台中市警局太平交通分隊小隊長秦瑞祥說，昨天上午11時32分獲報，太平區新平路一段279巷口發生一起2機車碰撞交通事故，到場後發現，50歲洪姓女子騎機車在路口外側停等後，左轉196巷時，與後方直行的44歲葉姓女子騎機車載2名兒童碰撞，4人送醫治療。

從監視器畫面顯示，洪女騎車在太平區新平路一段279巷口外側停等，準備左轉196巷，待閃過一輛後方機車來車後，油門一加，左轉穿越路口，下一秒被後方直行的葉女的機車撞上，由於撞擊力道大，洪女連人帶車倒地，受創嚴重，葉女車上3人連車帶人彈起後倒地。

由於2名女機車騎士傷勢較重，一旁民眾見狀連忙打119叫救護車、撐傘，並將2名兒童安置在路旁機車上，待消防隊到場處置後，2名兒童見母受傷上擔架準備送醫，淚喊「媽媽加油」。

有網友見狀將過程PO上網表示，受傷的媽媽還蠻嚴重的，兩個兒子也受了輕傷，希望受傷的媽媽能夠趕快早日康復，並幫忙集氣，其他網友也紛紛為這名媽媽集氣，幫忙喊「媽媽加油」，祝她早日康復。

秦瑞祥說，4人送醫後，都無生命危險，洪女左手、左腳擦挫傷，葉女頭部、身體多處受傷，葉女後載2名兒童手腳擦挫傷，2名女騎士都無酒精反應，警方已調閱監視器還原經過，並將釐清肇事原因。

太平警分局提醒民眾，行車於轉彎或起步時，應注意前後有無來車，另行經路口應減速慢行，以維用路人安全。

台中太平昨發生2機車碰撞車禍，洪女騎車左轉時與葉姓女子騎車載2兒撞上，4人送醫，都無生命危險。記者趙容萱／翻攝
台中太平昨發生2機車碰撞車禍，洪女騎車左轉時與葉姓女子騎車載2兒撞上，4人送醫，都無生命危險。記者趙容萱／翻攝

監視器

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