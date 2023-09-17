影／洗衣店氣爆轟一下全沒了 路過行人遭玻璃割傷
桃園市桃園區大仁街昨晚驚傳氣爆意外，一家智能自助洗衣店烘衣機的瓦斯管路疑似出問題突然爆炸，發出轟然巨響，隨即冒出大火，整家店陷入火海，連左鄰右舍都受損，有名路過的外籍女移工遭噴濺的玻璃割傷，至於起火原因仍待桃市消防局火調科人員釐清。
桃園分局說明，這起氣爆意外發生在昨天晚上7點17分，位於桃園後火車站大仁路的智能自助洗衣店突然發生氣爆，強大的威力將玻璃等物品四處噴飛，對街大樓監視器顯示，有2名走在對街的行人慌張閃躲，另有名路過店外的外籍女移工則當場遭玻璃割傷。
桃園分局表示，大樹派出所獲報，立即由所長張邦寧率隊趕抵現場，封鎖道路並疏導車流協助救災，同時通知消防救護人員將傷者送醫，後續由消防火調人員進行調查鑑識。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言