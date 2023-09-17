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影／洗衣店氣爆轟一下全沒了 路過行人遭玻璃割傷

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影／洗衣店氣爆轟一下全沒了 路過行人遭玻璃割傷

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市桃園區大仁街昨晚驚傳氣爆意外，一家智能自助洗衣店烘衣機的瓦斯管路疑似出問題突然爆炸，發出轟然巨響，隨即冒出大火，整家店陷入火海，連左鄰右舍都受損，有名路過的外籍女移工遭噴濺的玻璃割傷，至於起火原因仍待桃市消防局火調科人員釐清。

桃園分局說明，這起氣爆意外發生在昨天晚上7點17分，位於桃園後火車站大仁路的智能自助洗衣店突然發生氣爆，強大的威力將玻璃等物品四處噴飛，對街大樓監視器顯示，有2名走在對街的行人慌張閃躲，另有名路過店外的外籍女移工則當場遭玻璃割傷。

桃園分局表示，大樹派出所獲報，立即由所長張邦寧率隊趕抵現場，封鎖道路並疏導車流協助救災，同時通知消防救護人員將傷者送醫，後續由消防火調人員進行調查鑑識。

桃市桃園區大仁街某智能洗衣店昨晚發生氣爆，爆炸威力強大，全店瞬間全沒了。記者陳恩惠／翻攝
桃市桃園區大仁街某智能洗衣店昨晚發生氣爆，爆炸威力強大，全店瞬間全沒了。記者陳恩惠／翻攝
桃市桃園區大仁街洗衣店昨晚發生氣爆，桃市警桃園分局大樹所員警立刻到場警戒並疏導交通。記者陳恩惠／翻攝
桃市桃園區大仁街洗衣店昨晚發生氣爆，桃市警桃園分局大樹所員警立刻到場警戒並疏導交通。記者陳恩惠／翻攝
桃市桃園區大仁街某智能洗衣店昨晚突然發生氣爆，桃市消防局第一救災救護大隊據報趕往搶救。記者陳恩惠／翻攝
桃市桃園區大仁街某智能洗衣店昨晚突然發生氣爆，桃市消防局第一救災救護大隊據報趕往搶救。記者陳恩惠／翻攝

桃園 氣爆 移工

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