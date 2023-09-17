影／洗衣店氣爆轟一下全沒了 路過行人遭玻璃割傷

桃園市桃園區大仁街昨晚驚傳氣爆意外，一家智能自助洗衣店烘衣機的瓦斯管路疑似出問題突然爆炸，發出轟然巨響，隨即冒出大火，整家店陷入火海，連左鄰右舍都受損，有名路過的外籍女移工遭噴濺的玻璃割傷，至於起火原因仍待桃市消防局火調科人員釐清。

桃園分局說明，這起氣爆意外發生在昨天晚上7點17分，位於桃園後火車站大仁路的智能自助洗衣店突然發生氣爆，強大的威力將玻璃等物品四處噴飛，對街大樓監視器顯示，有2名走在對街的行人慌張閃躲，另有名路過店外的外籍女移工則當場遭玻璃割傷。