快訊

影／洗衣店氣爆轟一下全沒了 路過行人遭玻璃割傷

邪教虐死人？6名韓裔「基督戰士」涉凌虐南韓女 遺體僅32公斤

迷惘博士生／博士生洗學歷求高薪 台大教授籲：給基本薪資拯救低落素質

車輛故障又遇疾病發作 夫妻攔警求助搭警車返家

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中一對夫妻昨晚要開車回家，停在石岡區的車輛故障，丈夫的慢性病又突然發作，手腳逐漸無力，這對夫妻正徬徨無助時，看到巡邏經過的警車，急著揮手求助，警車載他們回家，丈夫吃完藥物後，身體逐漸恢復正常。

昨晚6點，62歲楊姓女子開車載丈夫回石岡區老家務農，見天色逐漸暗，準備開車返家，卻發現車輛拋錨無法發動，而丈夫的慢性疾病卻突然發作致手腳逐漸無力，醫療藥品放在豐原住家。正當夫妻倆感到徬徨無助時，恰巧遇到巡邏車巡經豐勢路與大勇街口，立即揮手向警方求助。

石岡所副所長莊坤書、警員胡惠琦瞭解情況後，立即開警車協助夫妻倆返回住家，男子服用藥品後，身體不適情形已減緩，這對夫妻感謝警方熱心協助。

石岡分駐所副所長莊坤書表示，警察身為人民保母，若民眾需要緊急幫忙的時候，可撥打110或向鄰近派出所警員求助。

台中一對夫妻昨開車返家途中，車拋錨無法發動，丈夫的慢性疾病卻突然發作致手腳逐漸無力，夫妻感到徬徨無助時，遇到巡邏車經過，招手向警求助。圖／警方提供
台中一對夫妻昨開車返家途中，車拋錨無法發動，丈夫的慢性疾病卻突然發作致手腳逐漸無力，夫妻感到徬徨無助時，遇到巡邏車經過，招手向警求助。圖／警方提供
台中一對夫妻昨開車返家途中，車拋錨無法發動，丈夫的慢性疾病卻突然發作致手腳逐漸無力，夫妻感到徬徨無助時，遇到巡邏車經過，招手向警求助。圖／警方提供
台中一對夫妻昨開車返家途中，車拋錨無法發動，丈夫的慢性疾病卻突然發作致手腳逐漸無力，夫妻感到徬徨無助時，遇到巡邏車經過，招手向警求助。圖／警方提供

丈夫 警車

延伸閱讀

保全運鈔車半路拋錨 警主動戒護協助推車解圍

影／高雄傍晚強降雨！馬路淹成海濺超高水花 機車慘泡水拋錨

囂張！台中男被巡邏車按喇叭 當街拿槍指向警察恐嚇

豐原人注意！豐勢路與富陽街路口15日起單向單線車道封閉

相關新聞

台南東門陸橋才開放 國光客運未注意限高「卡」陸橋

國光客運洪姓司機16日晚間9時許駕駛營大客車，行經東門路橋，未注意橋梁限高標誌，下陸橋時，撞擊車輛限高桿，造成限高桿毀壞...

影／桃園知名休閒農場大火 倉庫付之一炬損失不貲

桃園市新屋區一家知名休閒農場一棟鐵皮屋倉庫今天凌晨突然失火，鐵皮庫內堆放農機具、瓦斯桶相關物品，大火夾雜濃煙燃燒猛烈，火...

國一4車追撞 1車擠爛 夫妻喪命

國道一號北向內湖路段昨天發生四車追撞事故，其中一輛汽車遭聯結車強力擠壓成廢鐵，車上一對夫婦脫困時已無呼吸心跳，送醫搶救雙...

保全運鈔車半路拋錨 警主動戒護協助推車解圍

台南一輛保全公司運鈔車在執勤過程中突然拋錨，停在中西區南門路上，警員恰巧巡邏經過，得知是運鈔車故障，立即協助警戒及交通疏...

高雄女大生曠課3天…在老家輕生

就讀高雄某大學一年級的張姓女大生，開學第三天未到校上課，校方找不到人聯繫家屬，家人遍尋不著報警，警方追查發現，張女當天搭...

屏東議員夫妻登山不適 空勤救援送醫

屏東縣議員鄭清原與妻子到台中市和平區挑戰中央尖山，昨日早上七點多，鄭妻手指骨折受傷、鄭男則疑有高山症不適向外求救，消防局...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦