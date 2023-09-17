車輛故障又遇疾病發作 夫妻攔警求助搭警車返家
台中一對夫妻昨晚要開車回家，停在石岡區的車輛故障，丈夫的慢性病又突然發作，手腳逐漸無力，這對夫妻正徬徨無助時，看到巡邏經過的警車，急著揮手求助，警車載他們回家，丈夫吃完藥物後，身體逐漸恢復正常。
昨晚6點，62歲楊姓女子開車載丈夫回石岡區老家務農，見天色逐漸暗，準備開車返家，卻發現車輛拋錨無法發動，而丈夫的慢性疾病卻突然發作致手腳逐漸無力，醫療藥品放在豐原住家。正當夫妻倆感到徬徨無助時，恰巧遇到巡邏車巡經豐勢路與大勇街口，立即揮手向警方求助。
石岡所副所長莊坤書、警員胡惠琦瞭解情況後，立即開警車協助夫妻倆返回住家，男子服用藥品後，身體不適情形已減緩，這對夫妻感謝警方熱心協助。
石岡分駐所副所長莊坤書表示，警察身為人民保母，若民眾需要緊急幫忙的時候，可撥打110或向鄰近派出所警員求助。
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