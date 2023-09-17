影／新北泰山6天2次救護車執勤被撞 警：盼民眾多加禮讓
新北市泰山區近期1周之內連續有救護車發生碰撞事故，2次都是值勤趕赴現場途中，幸好都沒有造成嚴重事故，警方特別呼籲用路人，在路上遇到執行緊急任務的消防車、救護車、警察巡邏車，應禮讓優先通行。
第一起事故發生於7日晚間6時許，1輛救護車趕赴新樹路火警現場支援途中，在泰山區新北大道與新生街口，與1輛沿新北大道往三重方向的機車發生碰撞，造成18歲騎士雙腳擦挫輕傷送醫，雙方皆未飲酒。
第二起事故發生在13日下午5時許，1輛救護車急著去執行救護勤務，在泰山區文程路與民生路口，與32歲男子駕駛沿民生路直行往泰山方向的轎車發生碰撞，雙方均未受傷、皆未飲酒。
林口警分局呼籲用路人，行經路口皆應「慢、看、停」，放慢車速、注意左右四周有無人車，再行穿越，如遇巡邏車、消防車、救護車等執行緊急任務之車輛，請多加禮讓優先通行。
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