影／「熟悉的身影，就是他！」 安南警鷹眼查獲竊賊法辦

台南莊姓女市民8月24日發現停放在安南區安和路腳踏車遭竊，報警法辦。警方調閱監視錄影畫面，發現竊賊身影與8月20日查獲另一起竊案的嫌犯相符。昨天從台南看守所借訊49歲吳男調查，吳承認偷車代步涉案。警詢後依竊盜罪嫌函送台南地檢署偵辦。

台南市警安順派出所員警於8日24日晚上10點受理莊姓女子報案，她停放在安南區安和路巷弄內的腳踏車遭竊，急忙請員警協助。警員林苙塍、王存華受理腳踏車竊案，立即至現場周遭查察，積極調閱相關影像。

警員查到嫌犯得手後騎乘腳踏車離去的影像，正是日前查獲的竊賊。原來，吳於今年 6 月至 8 月份在安南區涉嫌 3 件竊盜案及不能安全駕駛通緝案，行蹤不定，警方已於 8 月20 日針對吳男常出現處所，查緝到案。

想不到的是，吳竟還涉嫌行竊腳踏車案件，警員昨天到台南看守所借訊吳，吳承認偷走莊女腳踏車代步，但已了腳踏車丟在那。警方詢問後，依竊盜罪嫌函送台南地檢署偵辦。