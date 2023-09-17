快訊

影／洗衣店氣爆轟一下全沒了 路過行人遭玻璃割傷

邪教虐死人？6名韓裔「基督戰士」涉凌虐南韓女 遺體僅32公斤

迷惘博士生／博士生洗學歷求高薪 台大教授籲：給基本薪資拯救低落素質

聽新聞
test
0:00 / 0:00

保全運鈔車半路拋錨 警主動戒護協助推車解圍

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導

台南一輛保全公司運鈔車在執勤過程中突然拋錨，停在中西區南門路上，警員恰巧巡邏經過，得知是運鈔車故障，立即協助警戒及交通疏導，並將保全運鈔車推到路旁嚴加戒護，由支援車輛接手。

35歲王姓男保全昨天上午10點多駕駛保全運鈔車輛執行任務時，突然發現汽車引擎冒出陣陣濃煙，隨即故障拋錨，車輛就這樣卡在熙來攘往的南門路車道上動彈不得。

台南市警二分局博愛派出所警員陳正利、吳嘉榮巡邏行經該路段，看到保全運鈔車停在路中間，後方車輛經過都要繞道閃避，稍不注意便容易發生交通事故，員警立即請王駕駛操控方向盤，將車輛推到路邊停放，順利化解保全運鈔車卡在車道上的危機，王姓駕駛頻頻道謝，大讚警方為民服務做得真好。

警方表示，民眾駕駛車輛出門前要先檢查車況，如行駛途中發生拋錨情形切勿驚慌，應在適當位置擺放故障三腳架提醒其他用路人，平時也應多注意車輛保養及維護，避免突然拋錨發生危險。

台南一輛保全公司運鈔車在中西區南門路上，突然拋錨，員恰巧巡邏經過，並將保全運鈔車推到路旁嚴加戒護，由支援車輛接手。記者黃宣翰／翻攝
台南一輛保全公司運鈔車在中西區南門路上，突然拋錨，員恰巧巡邏經過，並將保全運鈔車推到路旁嚴加戒護，由支援車輛接手。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局警員，將拋錨的保全運鈔車推到路旁嚴加戒護，由支援車輛接手。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局警員，將拋錨的保全運鈔車推到路旁嚴加戒護，由支援車輛接手。記者黃宣翰／翻攝

保全 車道 台南

延伸閱讀

影／高雄傍晚強降雨！馬路淹成海濺超高水花 機車慘泡水拋錨

嘉義地區多處積水 中埔多輛車拋錨駕駛受困

夜間拋錨女駕駛無奈求援 警員冒雨推車協助脫困

影／公車拋錨幹道上 新莊女警也想推…眾人趕緊讓位

相關新聞

影／洗衣店氣爆轟一下全沒了 路過行人遭玻璃割傷

桃園市桃園區大仁街昨晚驚傳氣爆意外，一家智能自助洗衣店烘衣機的瓦斯管路疑似出問題突然爆炸，發出轟然巨響，隨即冒出大火，整...

影／桃園知名休閒農場大火 倉庫付之一炬損失不貲

桃園市新屋區一家知名休閒農場一棟鐵皮屋倉庫今天凌晨突然失火，鐵皮庫內堆放農機具、瓦斯桶相關物品，大火夾雜濃煙燃燒猛烈，火...

保全運鈔車半路拋錨 警主動戒護協助推車解圍

台南一輛保全公司運鈔車在執勤過程中突然拋錨，停在中西區南門路上，警員恰巧巡邏經過，得知是運鈔車故障，立即協助警戒及交通疏...

高雄女大生曠課3天…在老家輕生

就讀高雄某大學一年級的張姓女大生，開學第三天未到校上課，校方找不到人聯繫家屬，家人遍尋不著報警，警方追查發現，張女當天搭...

屏東議員夫妻登山不適 空勤救援送醫

屏東縣議員鄭清原與妻子到台中市和平區挑戰中央尖山，昨日早上七點多，鄭妻手指骨折受傷、鄭男則疑有高山症不適向外求救，消防局...

國一4車追撞 1車擠爛 夫妻喪命

國道一號北向內湖路段昨天發生四車追撞事故，其中一輛汽車遭聯結車強力擠壓成廢鐵，車上一對夫婦脫困時已無呼吸心跳，送醫搶救雙...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦