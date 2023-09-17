保全運鈔車半路拋錨 警主動戒護協助推車解圍

台南一輛保全公司運鈔車在執勤過程中突然拋錨，停在中西區南門路上，警員恰巧巡邏經過，得知是運鈔車故障，立即協助警戒及交通疏導，並將保全運鈔車推到路旁嚴加戒護，由支援車輛接手。

35歲王姓男保全昨天上午10點多駕駛保全運鈔車輛執行任務時，突然發現汽車引擎冒出陣陣濃煙，隨即故障拋錨，車輛就這樣卡在熙來攘往的南門路車道上動彈不得。

台南市警二分局博愛派出所警員陳正利、吳嘉榮巡邏行經該路段，看到保全運鈔車停在路中間，後方車輛經過都要繞道閃避，稍不注意便容易發生交通事故，員警立即請王駕駛操控方向盤，將車輛推到路邊停放，順利化解保全運鈔車卡在車道上的危機，王姓駕駛頻頻道謝，大讚警方為民服務做得真好。