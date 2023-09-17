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影／桃園知名休閒農場大火 倉庫付之一炬損失不貲

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市新屋區一家知名休閒農場一棟鐵皮屋倉庫今天凌晨突然失火，鐵皮庫內堆放農機具、瓦斯桶相關物品，大火夾雜濃煙燃燒猛烈，火勢一發不可收拾，消防局119據報出動警消、車輛灌救，切割破壞鐵捲門進入，緊急搬出瓦斯桶滅火，不過60多坪農機倉庫付之一炬，損失不貲，幸無人員受困受傷，消防局今天上午火調人員調查真正起火原因。

桃園市消防局表示，該倉庫一層樓鐵皮屋突然凌晨起火燃燒，火勢及濃煙在屋內燃燒，消防局立即出動警消75人及31消防、救護車輛前往灌救滅火，由於屋內放置農機具及2桶瓦斯桶，警消切割鐵捲門破門後，緊急搬置2桶瓦斯桶避免爆炸，歷時大約1小時20分撲滅火勢，消防局表示，該倉庫一層樓鐵皮屋起火燃燒，無人員受困受傷，起火原因將由火調人員前往調查鑑定，釐清真正起火原因。

桃園市新屋知名休閒農場失火，一間鐵皮倉庫付之一炬，警消灌救滅火。記者曾增勳／翻攝
桃園市新屋知名休閒農場失火，一間鐵皮倉庫付之一炬，警消灌救滅火。記者曾增勳／翻攝
桃園市新屋知名休閒農場失火，一間鐵皮倉庫付之一炬，警消灌救滅火。記者曾增勳／翻攝
桃園市新屋知名休閒農場失火，一間鐵皮倉庫付之一炬，警消灌救滅火。記者曾增勳／翻攝
桃園市新屋知名休閒農場失火，一間鐵皮倉庫付之一炬，警消灌救滅火。記者曾增勳／翻攝
桃園市新屋知名休閒農場失火，一間鐵皮倉庫付之一炬，警消灌救滅火。記者曾增勳／翻攝
桃園市新屋知名休閒農場失火，一間鐵皮倉庫付之一炬，警消灌救滅火。記者曾增勳／翻攝
桃園市新屋知名休閒農場失火，一間鐵皮倉庫付之一炬，警消灌救滅火。記者曾增勳／翻攝

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