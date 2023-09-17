台南東門陸橋才開放 國光客運未注意限高「卡」陸橋

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

國光客運洪姓司機16日晚間9時許駕駛營大客車，行經東門路橋，未注意橋梁限高標誌，下陸橋時，撞擊車輛限高桿，造成限高桿毀壞，致車輛卡住動彈不得，所幸現場無人受傷，台南市警一分局據報後派員管制東門路橋通行，封閉大同路上東門路橋西往東車輛。

市警一分局指出，洪姓駕駛已違反道路交通管理處罰條例第60條第2項第3款規定，不遵守道路交通標誌、標線、號誌指示者，處900元以上、1800元以下罰鍰。後續相關肇事責任及限高架賠償問題，由交通分隊調查釐清中。

據調查，配合鐵路地下化，東門陸橋改為轎機車混合通行，上月29日重新開放，警方呼籲，東門陸橋限高3公尺，民眾行經東門陸橋，應注意限高，並遵循道路標誌、標線、號誌行駛，以確保行車安全。

國光客運洪姓司機昨晚9時許駕駛營大客車，行經東門路橋，未注意橋梁限高標誌，下陸橋時，撞擊車輛限高桿，造成限高桿毀壞，所幸無人受傷。圖／讀者提供
國光客運洪姓司機昨晚9時許駕駛營大客車，行經東門路橋，未注意橋梁限高標誌，下陸橋時，撞擊車輛限高桿，造成限高桿毀壞，所幸無人受傷。圖／讀者提供
國光客運昨晚下東門陸橋時，撞擊車輛限高桿，造成限高桿毀壞，致車輛卡住動彈不得。圖／讀者提供
國光客運昨晚下東門陸橋時，撞擊車輛限高桿，造成限高桿毀壞，致車輛卡住動彈不得。圖／讀者提供
警方指出，洪姓司機已違反道路管理處罰條例，不遵守道路交通標誌、標線、號誌指示者，處900元以上1800元以下罰鍰。後續相關肇事責任及限高架賠償問題仍待調查。圖／讀者提供
警方指出，洪姓司機已違反道路管理處罰條例，不遵守道路交通標誌、標線、號誌指示者，處900元以上1800元以下罰鍰。後續相關肇事責任及限高架賠償問題仍待調查。圖／讀者提供

標誌 國光客運 鐵路地下化

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