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國一4車追撞 1車擠爛 夫妻喪命

聯合報／ 記者李隆揆王長鼎／連線報導

國道一號北向十七公里處昨天發生四車追撞事故，其中一輛汽車遭聯結車強力擠壓成廢鐵。記者李隆揆／翻攝
國道一號北向十七公里處昨天發生四車追撞事故，其中一輛汽車遭聯結車強力擠壓成廢鐵。記者李隆揆／翻攝
國道一號北向內湖路段昨天發生四車追撞事故，其中一輛汽車遭聯結車強力擠壓成廢鐵，車上一對夫婦脫困時已無呼吸心跳，送醫搶救雙雙不治，國道警調查事發原因，疑聯結車駕駛江姓男子為閃避前方回堵車流，不慎追撞前方三輛汽車，江男被依過失致死罪送辦。

台北市消防局昨天中午獲報，指國道一號北上十七點三公里處發生嚴重車禍，有人受困待援，消防隊到場時，發現一輛聯結車與三輛汽車撞成一團，其中紅色汽車陳姓男駕駛（六十六歲）與王姓妻子（六十五歲），疑遭聯結車從外側車道撞至內線車道，卡在中央分隔島上，連分隔島上燈桿也撞到傾斜，夫妻二人卡在嚴重扭曲變形車內。

聯結車閃回堵車流釀禍

警消救出陳男與王婦時，二人已無生命跡象，分別送醫搶救，但雙雙宣告不治；另一輛遭波及的汽車，陳姓駕駛與同車乘客頭部、肢體有輕微外傷，送醫後無生命危險。

據了解，江男駕駛聯結車行經國道一號內湖路段外側車道時，為閃避前方回堵車流，不慎撞擊前方三輛汽車，造成這起二死二傷的車禍意外，由於中央分隔島燈桿遭撞傾斜，國道一號南北雙向內側車道，一度僅剩外側車道可通行。

車道 國道 內湖 車禍

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