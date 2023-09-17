夫妻以車為家 涉竊光電纜線

警方在蕭姓夫妻車上找到油壓剪等工具及電纜線，但兩人供稱是在廢棄工寮、工地撿到的。照／民眾提供 台南市沿海地區光電場多，電纜線引發竊賊覬覦，將軍區一處案場上月電纜線遭竊損失逾20萬元，學甲警方循線調查，發現一對蕭姓夫妻檔涉有重嫌，並在廂型車上起出各式工具、剝線器、電纜線一批，懷疑這對夫妻檔還涉及其他光電場竊案，訊後依竊盜罪嫌送辦。

警方調查，36歲蕭姓男子與49歲林姓女子夫妻，設籍玉井區卻大多以車為家，開1輛遭註銷車牌廂型車趴趴走，警方在將軍區光電案場失竊後，調閱監視器發現蕭姓夫妻在沿海地區流竄，出現光電案場周邊時間與失竊時間吻合，派員追緝。警方14日掌握2人行蹤，派員到其出沒路段埋伏攔查。

蕭姓夫妻車上堆滿家當，員警翻出油壓剪等作案工具及電纜線，根據線材上品牌、批號，請光電業者及施工包商指認，確認光電場纜線，蕭男疑涉及其他案場竊案，警方依竊盜罪送辦，蕭男遭羈押，妻子限制住居。台南市警局未單獨統計光電場竊案，但轄區學甲、佳里警分局估算，今年至今約30起相關竊案。