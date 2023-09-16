影／驚險瞬間！女學生突衝馬路穿越車陣 當場和機車撞成一團

桃市八德區興豐路昨天傍晚發生一起行人與機車撞一團的交通事故，未行走斑馬線的女學生突然自車陣中快跑穿越，直行機車疑因視線障礙，與女學生擦撞後雙雙倒地，機車也因此又撞上同向正停等號誌的轎車，後方行車紀錄器PO網後，女學生「馬路三寶」的行徑遭網友罵翻，直呼是行車地獄，對此，桃市警八德分局交通分隊表示，雙方經救護後已無礙，肇事責任仍待釐清。

地方社團「記憶八德」粉專今天下午近2點，湯姓網友PO出一段行車紀錄器，畫面顯示昨天下午4點58分當他駕車行經八德區興豐路273號，往區公所方向，靠近八德農會前停等前方中山路口的紅綠燈號誌時，左側突然有名背著紅色背包的女生，未依規定行走斑馬線，卻突然快步穿越停等號誌的車陣，卻因疏於注意右方直行車輛，當場撞上機車，導致人車倒地的車禍事故。

網友看完過程，紛紛留言大罵「北七三寶行人」、「行車地獄」、「哇，完全不看路欸，突然闖出來機車怎麼注意」、「行人問題很大，機車騎士很倒楣」、「從車縫穿越一定要停、看，不管走路還是騎車，機車擦到人是真的很雖」、「我同意行穿線要停讓行人，但前提是行人要走行穿線！」，也有網友認為「雖然是行人炸彈，但機車騎士沒有防禦駕駛的觀念，沒有嚴重傷亡已經算很lucky」、「騎士自己也要放慢速度，這種地方防衛駕駛很重要」、「猴子騎太快了嚴重超速」、「二個都有問題，一個騎太快，一個突然過馬路」。

八德交通分隊小隊長周明君稍早說明，有名12歲林姓女學生昨天下午近5點行經興豐路時，突然奔跑穿越馬路，與23歲周姓男騎士發生碰撞，導致周男再擦撞許姓男子駕駛的轎車，林女手腳擦挫傷，經救護已無礙，相關肇事責任釐清中。

警方呼籲，在未設行人穿越設施時，應注意左右無來車，始可小心迅速穿越，汽機車駕駛人行經市區道路，也應減速慢行，注意有無行人穿越，共同維護道路交通安全、平安回家。