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男子爬姜子寮山疑中暑意識不清 基隆消防馳援

中央社／ 基隆16日電

1名年約40歲登山客今天在爬基隆市姜子寮山時，疑中暑意識不清，基隆市消防局獲報後，趕緊派員將他搬運下山，送醫急救。

基隆市消防局下午2時30分接獲其他登山客通報，1名年約40歲登山客在姜子寮山三角點往四腳亭方向約1公里時，突然出現無法正常說話，意識不清等症狀。

經消防隊員緊急出動後，下午4時許接觸到這名不適登山客，初步診斷為中暑，趕緊將他搬運下山送醫。

基隆市消防局技正黃欽賢表示，在炎熱天氣情況下爬山時，要適時補充水分，不能等口渴才喝水，才有助於身體散熱，也可飲用運動飲料或含鹽的水，補充因流汗流失的電解質，才不會肌肉痙攣；一旦出現頭暈、噁心等症狀，也要立即到陰涼處休息，才能預防進一步身體惡化。

基隆 中暑 意識

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