高雄女大生曠課3天失蹤 警方搜尋驚見她在老家死亡

就讀高雄某大學日文系一年級的張姓女大生，開學第3天未到校上課，校方找不到人聯繫家屬，家人遍尋不著報警，警方追查發現張女13日當天搭高鐵到雲林後傍晚曾和父親通電話隨後失聯，張女姊姊擔心妹妹安危，在網路貼文請網友協尋，警方北上搜尋，今傍晚發現張女在老家不幸輕生身亡。

網路論壇PTT和Dcard今相繼貼出一則「協尋 我妹妹失蹤了」的貼文，文中指出，就讀高雄某大學日文系一年級的張姓女大生，9日家人幫忙搬家到宿舍，11日學校開學第1天的當晚，張女姊姊曾傳簡訊詢問，「開學第一天ok嗎？」張女回「還好」。

張女姊姊指，母親接獲校方通知，因身體不舒服沒注意，隔天又接到校方訊息才告知她，她曾試著聯繫妹妹，但聯繫不上，經班導和宿舍告知，得知妹妹已曠課3天，也沒回宿舍。

張女姊姊在文中表示，室友曾於12日晚上8時約妹妹出去吃飯，但妹妹卻指和人有約，室友回來後，曾看到妹妹心情不佳。父親也曾在13日傍晚5點多和妹妹通電話，詢問鑰匙放在雲林老家一事，家人猜測妹妹可能有事隱瞞。

張女姊姊先向住家所在地的台南警方報案，高雄市警方會同展開尋人，警方調閱發現張女13日當天搭高鐵到雲林，傍晚和父親通完電話不久即失聯，手機最後IP位置出現在虎尾老家。

由於擔心張女安危，高雄警方北上虎尾尋人，今天傍晚進入張女父親所住的虎尾老家搜尋，才驚見張女已輕生死亡，身旁留有遺書；對於女兒在家中發生憾事，張女父親絲毫未查覺，深感自責，悲慟不已；全案交由雲林警方報請相驗。

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