快訊

獨／賴佩霞閃辭舞台劇挨批大小眼 劇場導演點出關鍵原因

桃園工廠進口蛋製成液蛋產地卻標台灣 散裝蛋也未標產地流入市場

7奈米輸慘？華為輪值董座徐直軍：大陸國產晶片再差都要用

警光雜誌網路實體門市上架 解析最新詐騙手法

中央社／ 台北16日電

警政署今天表示，具58年歷史「警光雜誌」在網路書店及部分實體門市上架，這期雜誌將解析最新詐騙手法及車禍事故如何處理等實用性報導，盼提供民眾日常生活資訊。

警政署發布新聞資料指出，「警光雜誌」是國內首本傳遞安全意識及觀念刊物，4月1日起與Hami電子書城合作上架電子書，供民眾免費閱覽及下載。完成數位化後，為提供更多元服務，透過在網路書店及部分實體門市販售雜誌。

警政署表示，「警光雜誌」內容豐富多元，這期雜誌內容主題有全面解析最新詐騙手法，以簡單明瞭文字及圖說，讓民眾了解應對各種不同詐騙狀況，此外還有長隧道遇汽車故障及發生火災等事故處理方式，盼讓讀者獲得更多交通安全知識。

警政署指出，「警光雜誌」推出數位化及讓紙本上架，這是治安及交通安全的重要里程碑，希望藉雜誌上架，深化全民安全觀念及提升防衛意識，進一步保障自身生命財產安全。

詐騙

延伸閱讀

長隧道遇火災怎辦？官方刊物「警光雜誌」給答案

台大實驗室火災肇因 北市鑑定會獲結論送警偵辦

文化部電子書補助全台獨缺北市 市圖曝未申請原因

黃揚明爆：基泰建設副董座是警政署前副署長劉柏良

相關新聞

小心！語音詐騙電話「+886」 轉變為「+67」或「+102」

刑事局提醒，由於政府及社會各界強力防詐，語音詐騙電話已從「+886」轉變為「+67」或「+102」等境外門號，民眾發現時...

高雄女大生曠課3天傳失蹤 警查她搭高鐵下雲林未回家

一名就讀高雄某大學日文系一年級的張姓女大生，13日開學第3天的白天未到校上課，傍晚曾去電和在雲林父親通電話，因未回宿舍，...

夭壽！狠姪拿電鍋砸破94歲叔叔頭 還飆罵畜生、打到死

台中王姓男子酒後僅因「飲水機要不要加水」一事和高齡94歲的叔叔起衝突，拿電鍋內鍋砸到他腦震盪、顏面骨折，還痛罵「畜生」、...

自小客遭壓扁成廢鐵車上2人無呼吸心跳 國1北上內湖段4車追撞　

國道1號北向17公里處今午發生追撞事故，其中1輛汽車遭聯結車撞毀，嚴重擠壓，目前警、消已介入，初步確認已釀4人受傷，其中...

屏東縣議員鄭清原與妻攀中央尖山 夫不適妻受傷直升機吊掛下山

屏東縣縣議員鄭清原與妻子到台中市和平區挑戰中央尖山，今早7點多，鄭妻受傷、鄭疑似高山症不適向外求救。台中市消防局派遣梨山...

疑視線死角…台南臨安橋前砂石車擦撞機車騎士不治

台南中西區中華西路二段與安平路口，今上午9時56分發生一起死亡車禍，一輛砂石車及機車同向往台17線臨安橋，砂石車37歲陳...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦