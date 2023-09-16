警光雜誌網路實體門市上架 解析最新詐騙手法

警政署今天表示，具58年歷史「警光雜誌」在網路書店及部分實體門市上架，這期雜誌將解析最新詐騙手法及車禍事故如何處理等實用性報導，盼提供民眾日常生活資訊。

警政署發布新聞資料指出，「警光雜誌」是國內首本傳遞安全意識及觀念刊物，4月1日起與Hami電子書城合作上架電子書，供民眾免費閱覽及下載。完成數位化後，為提供更多元服務，透過在網路書店及部分實體門市販售雜誌。

警政署表示，「警光雜誌」內容豐富多元，這期雜誌內容主題有全面解析最新詐騙手法，以簡單明瞭文字及圖說，讓民眾了解應對各種不同詐騙狀況，此外還有長隧道遇汽車故障及發生火災等事故處理方式，盼讓讀者獲得更多交通安全知識。

警政署指出，「警光雜誌」推出數位化及讓紙本上架，這是治安及交通安全的重要里程碑，希望藉雜誌上架，深化全民安全觀念及提升防衛意識，進一步保障自身生命財產安全。