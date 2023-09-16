高雄女大生曠課3天傳失蹤 警查她搭高鐵下雲林未回家

一名就讀高雄某大學日文系一年級的張姓女大生，13日開學第3天的白天未到校上課，傍晚曾去電和在雲林父親通電話，因未回宿舍，校方當晚傳訊息給張女母親，張母身體不適未注意，隔天再接學校訊息通知大女兒，家人後聯絡不上張女報警；據了解，警方追查發現，女大生13日當天上午搭高鐵到雲林，但下車後未回家，目前不知去向。

網路論壇PTT和Dcard相繼貼出一則「協尋 我妹妹失蹤了」的貼文，文中指出，就讀高雄某大學日文系一年級的張姓女大生，9日家人幫忙搬家到宿舍，11日學校開學第1天的當晚，張女姊姊曾傳簡訊詢問，「開學第一天ok嗎？」張女回「還好」。

張女姊姊指，之後因媽媽生病，自己開學也比較忙，就沒有去聯繫妹妹；13日深夜11時32分，學校傳簡訊給母親，說妹妹沒回宿舍，因當天母親不舒服沒注意，隔天深夜又收到校方通知妹妹沒回宿舍，母親才通知她。

張女姊姊說，曾試著聯繫妹妹，但聯繫不上，因為很晚了，想說她會不會已經睡了，學校只能等到隔天聯繫，隔天她打給班導和宿舍，得知妹妹學校已曠課3天，也沒回宿舍。

張女姊姊指，她已報警，後透過班導得知，12日晚上8時左右，妹妹的室友曾約她出去吃飯，她說跟人有約了，室友吃完回來之後，曾看到她心情不佳。父親也曾在13日傍晚5點多去電妹妹關心，妹妹有接電話，得知鑰匙放在雲林老家，後來家人猜測妹妹可能有事隱瞞。

張女姊姊在文中透露，後警方打來，妹妹手機IP顯示，15日下午1時47分的最後位置是在老家雲林虎尾；文末並強調，妹妹性格內向害羞、比較乖，平常比較宅，身心狀況健康，家裡沒什麼糾紛，沒打工、沒機車，照理來說不會亂跑。

張女姊姊並強調，妹妹於13日當天離開學校宿舍時，綁馬尾，背著黑色後背包出宿舍大門；不少網友看到貼文紛紛指「幫高調」；「希望妹妹平安」。據了解，高雄市和雲林警方已聯手尋人。