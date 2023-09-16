國1北上內湖交流道段連環撞 轎車變形2送醫不治

國道1號北上內湖交流道路段今天發生1聯結車與3小客車追撞意外，其中1小客車遭嚴重擠壓至內側護欄，警消搶救此車內2人後送醫仍宣告不治；車禍肇事原因，待警方調查、釐清。

台北市警消中午12時12分獲報，指國道1號北上17.3公里、內湖交流道路段發生1輛聯結車與3輛自小客車追撞意外，造成其中1輛自小客車有2人受困車內。消防員到場後，動用器具救人，近下午1時協助2傷者脫困並分別送醫急救，但2人送醫前已OHCA（到院前心肺功能停止）。

警方表示，國道1號北上17公里處發生4車追撞事故，其中1輛自小客車遭嚴重擠壓至內側護欄，導致駕駛及乘客傷勢嚴重，車內2人為夫妻，分別是66歲陳姓男子與65歲妻子；詳細車禍肇事原因，仍待進一步調查釐清。

警方指出，肇事車輛在下午1時51分移除，但因國道中央分隔島燈桿遭撞傾斜，封閉南、北雙向內側車道，僅剩外側車道可通行，相關單位持續在場搶修。

警方調查，61歲江姓男子駕駛聯結車行經國道1號北向17公里內湖路段時，疑因閃避前方車流回堵，不慎撞擊前方3輛自小客車，其中1輛由陳男駕駛小客車遭嚴重擠壓至內側護欄，導致車內2人送醫不治。

警方表示，車禍造成聯結車及3輛自小客車損壞，3輛自小客車有2死2傷，駕駛酒測值皆為零。