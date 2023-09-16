長隧道遇火災怎辦？官方刊物「警光雜誌」給答案
警政署刊物「警光雜誌」今年4月上架網路電子書城，這個月15日正式上架部分書局，同時內容主題改版，貼近讀者需要，例如「長隧道遇汽車故障及發生火災、事故該怎麼辦？」、「如何反詐？」等，警政署希望警光雜誌能讓民眾更瞭解警察，更容易獲得「犯罪預防」及「交通安全」等安全新知。
以長隧道火災來說，警方建議駕駛人及乘客保持鎮定，車輛立即向隧道兩側停靠，讓出通道讓救災車輛進入；立即下車帶走貴重物品，鑰匙留置車內不得上鎖，並透過火警通報按鈕、路邊緊急電話、行動電話通報，逃生則依車行反方向逃生或留意風吹煙向，遠離黑煙；可聽從行控中心廣播依指示路線疏散，不要貿然進入對向車道，以免遭對向車輛撞擊。
警政署表示，警光雜誌有58年歷史，每月發行量約為8900本，主要訂閱戶為各警察機關、政府機關、圖書館及部分個人訂閱戶，過去的主要讀者為警界同仁；但警政署打算讓警光雜誌轉型，成為國內首本傳遞「安全」意識及觀念的刊物。
警政署表示，警光雜誌是國內目前唯一向民眾傳輸「安全」觀念的雜誌，為強化雜誌服務功能，新版雜誌內容一改以往警政宣導為主模式，以更貼近民眾角度出發。
警光雜誌9月創刊號（第806期），主題報導為「全民反詐一起來」，全面解析最新詐騙手法，設有「What sould I do–怎麼辦？」專欄，以簡單明瞭的文字與圖說，教導民眾應對各種不同狀況，例如9月警光雜誌為「長隧道遇汽車故障及發生火災、事故該怎麼辦？」，讓讀者一目了然獲得交安知識。
另外雜誌「光點」專欄，專訪富邦集團董事長蔡明忠，紀錄他追隨父親蔡萬才腳步，接任「中華民國警察之友總會」第12屆理事長的心路歷程；「亮點」專欄刊載「IG反詐尖兵報到，警政署成立自媒體多元整合行銷團隊」，介紹警政署打詐幕後推手（警察個人自媒體）、「警察IG尖兵報到」、「吃便當也可以反詐騙」等各項反詐行銷方式，內容精采有趣。
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