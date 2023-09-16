快訊

獨／賴佩霞閃辭舞台劇挨批大小眼 劇場導演點出關鍵原因

桃園工廠進口蛋製成液蛋產地卻標台灣 散裝蛋也未標產地流入市場

7奈米輸慘？華為輪值董座徐直軍：大陸國產晶片再差都要用

聽新聞
test
0:00 / 0:00

長隧道遇火災怎辦？官方刊物「警光雜誌」給答案

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

警政署刊物「警光雜誌」今年4月上架網路電子書城，這個月15日正式上架部分書局，同時內容主題改版，貼近讀者需要，例如「長隧道遇汽車故障及發生火災、事故該怎麼辦？」、「如何反詐？」等，警政署希望警光雜誌能讓民眾更瞭解警察，更容易獲得「犯罪預防」及「交通安全」等安全新知。

以長隧道火災來說，警方建議駕駛人及乘客保持鎮定，車輛立即向隧道兩側停靠，讓出通道讓救災車輛進入；立即下車帶走貴重物品，鑰匙留置車內不得上鎖，並透過火警通報按鈕、路邊緊急電話、行動電話通報，逃生則依車行反方向逃生或留意風吹煙向，遠離黑煙；可聽從行控中心廣播依指示路線疏散，不要貿然進入對向車道，以免遭對向車輛撞擊。

警政署表示，警光雜誌有58年歷史，每月發行量約為8900本，主要訂閱戶為各警察機關、政府機關、圖書館及部分個人訂閱戶，過去的主要讀者為警界同仁；但警政署打算讓警光雜誌轉型，成為國內首本傳遞「安全」意識及觀念的刊物。

警政署表示，警光雜誌是國內目前唯一向民眾傳輸「安全」觀念的雜誌，為強化雜誌服務功能，新版雜誌內容一改以往警政宣導為主模式，以更貼近民眾角度出發。

警光雜誌9月創刊號（第806期），主題報導為「全民反詐一起來」，全面解析最新詐騙手法，設有「What sould I do–怎麼辦？」專欄，以簡單明瞭的文字與圖說，教導民眾應對各種不同狀況，例如9月警光雜誌為「長隧道遇汽車故障及發生火災、事故該怎麼辦？」，讓讀者一目了然獲得交安知識。

另外雜誌「光點」專欄，專訪富邦集團董事長蔡明忠，紀錄他追隨父親蔡萬才腳步，接任「中華民國警察之友總會」第12屆理事長的心路歷程；「亮點」專欄刊載「IG反詐尖兵報到，警政署成立自媒體多元整合行銷團隊」，介紹警政署打詐幕後推手（警察個人自媒體）、「警察IG尖兵報到」、「吃便當也可以反詐騙」等各項反詐行銷方式，內容精采有趣。

警政署警光雜誌，這個月上架實體書店，面向更多讀者希望傳遞「安全」觀念。記者廖炳棋/翻攝
警政署警光雜誌，這個月上架實體書店，面向更多讀者希望傳遞「安全」觀念。記者廖炳棋/翻攝

警察 專欄

延伸閱讀

台南孔廟硃砂啟智 家長疑惑點在「手背」？文化局給答案

玉山火災救火、護送南安小熊 飛官金立平獲表揚

智慧防災系統獲3國際發明獎 大葉大學組團台北展出分享

曾提3條件將找「她」當副手？柯文哲：不要亂猜最後會知道答案

相關新聞

小心！語音詐騙電話「+886」 轉變為「+67」或「+102」

刑事局提醒，由於政府及社會各界強力防詐，語音詐騙電話已從「+886」轉變為「+67」或「+102」等境外門號，民眾發現時...

高雄女大生曠課3天傳失蹤 警查她搭高鐵下雲林未回家

一名就讀高雄某大學日文系一年級的張姓女大生，13日開學第3天的白天未到校上課，傍晚曾去電和在雲林父親通電話，因未回宿舍，...

夭壽！狠姪拿電鍋砸破94歲叔叔頭 還飆罵畜生、打到死

台中王姓男子酒後僅因「飲水機要不要加水」一事和高齡94歲的叔叔起衝突，拿電鍋內鍋砸到他腦震盪、顏面骨折，還痛罵「畜生」、...

自小客遭壓扁成廢鐵車上2人無呼吸心跳 國1北上內湖段4車追撞　

國道1號北向17公里處今午發生追撞事故，其中1輛汽車遭聯結車撞毀，嚴重擠壓，目前警、消已介入，初步確認已釀4人受傷，其中...

屏東縣議員鄭清原與妻攀中央尖山 夫不適妻受傷直升機吊掛下山

屏東縣縣議員鄭清原與妻子到台中市和平區挑戰中央尖山，今早7點多，鄭妻受傷、鄭疑似高山症不適向外求救。台中市消防局派遣梨山...

疑視線死角…台南臨安橋前砂石車擦撞機車騎士不治

台南中西區中華西路二段與安平路口，今上午9時56分發生一起死亡車禍，一輛砂石車及機車同向往台17線臨安橋，砂石車37歲陳...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦