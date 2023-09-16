小心！語音詐騙電話「+886」 轉變為「+67」或「+102」
刑事局提醒，由於政府及社會各界強力防詐，語音詐騙電話已從「+886」轉變為「+67」或「+102」等境外門號，民眾發現時，切勿點擊連結或聽從對方指示匯款、操作ATM或輸入個人資料，必要時可撥打165反詐騙諮詢專線尋求協助。
刑事局指出，iMessage詐騙案件，自今年6月最高峰的836件，經警方蒐報Apple ID及提供數據請蘋果公司停權後，7月已降至239件，8月僅27件報案。境外詐騙簡訊經NCC與各電信業者合作，從7月87件報案，下降至8月25件。
過去常有「+886」詐騙來電，NCC已推動攔阻境外偽冒來話機制與國際電話語音警示等措施，針對來電顯示前4碼為「+8860至8」門號全面攔阻，電話詐騙案件已有下降趨勢，已難透過「+886」境外詐騙電話詐騙國內民眾。
目前詐騙集團僅能透過國內人頭門號，傳遞詐騙釣魚簡訊；語音詐騙電話已從「+886」轉變為「+67」或「+102」等境外門號詐騙民眾，民眾發現時，切勿點擊連結或聽從對方指示匯款。
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