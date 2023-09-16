6旬領隊率團攻玉山突發眼中風 直升機克服雲層吊掛下山
68歲領隊率隊登頂玉山，今早下山後突傳眼中風，在阿里山排雲山莊請管理員給予氧氣仍沒改善，同行登山成員心急報案，請求直升機協助送醫，今天雲層很厚增加直升機吊掛難度，由空勤總隊出動直升機載至水上機場，再由救護車送往嘉義基督教醫院治療。
據了解，68歲領隊帶北部登山團登頂玉山，一行人共有10人，下山返程途中領隊突然身體不適，雙眼視線模糊、走路不穩晃動，疑有眼中風症狀，一行人急忙回到排雲山莊求助，經給予氧氣後仍沒改善，立即向嘉義縣消防局報案求助，並申請直升機吊掛救援。
嘉義縣消防局表示，今早9點多接獲南投縣轉報，阿里山排雲山莊內有民眾身體不適請求協助，立即出動阿里山1車3人協同阿里山派出所1人、塔塔加小隊2人到場，同時也向消防署申請直升機吊掛，由玉管處排雲山莊管理員協助將傷患接送至吊掛平台。
嘉義縣消防局表示，當時患者意識清楚，但自覺有眼睛不舒服，並且有頭暈情形，現場由玉管處排雲山莊人員協助初步處置，空勤總隊直升機早上10點19分從高雄小港出發，將患者吊掛至水上機場，再由救護車水上91送往嘉義基督教醫院治療。
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