快訊

直播／神隱五天！農業部長陳吉仲下午2時主持記者會「公布專案進口雞蛋流向」

首位律師出任8年大法官 黃虹霞卸任前暢聊所見所思

影／國1北向4車連環事故 自小客遭聯結車壓扁成廢鐵「傷亡不明」

6旬領隊率團攻玉山突發眼中風 直升機克服雲層吊掛下山

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

68歲領隊率隊登頂玉山，今早下山後突傳眼中風，在阿里山排雲山莊請管理員給予氧氣仍沒改善，同行登山成員心急報案，請求直升機協助送醫，今天雲層很厚增加直升機吊掛難度，由空勤總隊出動直升機載至水上機場，再由救護車送往嘉義基督教醫院治療。

據了解，68歲領隊帶北部登山團登頂玉山，一行人共有10人，下山返程途中領隊突然身體不適，雙眼視線模糊、走路不穩晃動，疑有眼中風症狀，一行人急忙回到排雲山莊求助，經給予氧氣後仍沒改善，立即向嘉義縣消防局報案求助，並申請直升機吊掛救援。

嘉義縣消防局表示，今早9點多接獲南投縣轉報，阿里山排雲山莊內有民眾身體不適請求協助，立即出動阿里山1車3人協同阿里山派出所1人、塔塔加小隊2人到場，同時也向消防署申請直升機吊掛，由玉管處排雲山莊管理員協助將傷患接送至吊掛平台。

嘉義縣消防局表示，當時患者意識清楚，但自覺有眼睛不舒服，並且有頭暈情形，現場由玉管處排雲山莊人員協助初步處置，空勤總隊直升機早上10點19分從高雄小港出發，將患者吊掛至水上機場，再由救護車水上91送往嘉義基督教醫院治療。

68歲領隊帶團攻玉山突發眼中風，直升機克服雲層吊掛下山。記者黃于凡／翻攝
68歲領隊帶團攻玉山突發眼中風，直升機克服雲層吊掛下山。記者黃于凡／翻攝
68歲領隊帶團攻玉山突發眼中風，直升機克服雲層吊掛下山。記者黃于凡／翻攝
68歲領隊帶團攻玉山突發眼中風，直升機克服雲層吊掛下山。記者黃于凡／翻攝
68歲領隊帶團攻玉山突發眼中風，直升機克服雲層吊掛下山。記者黃于凡／翻攝
68歲領隊帶團攻玉山突發眼中風，直升機克服雲層吊掛下山。記者黃于凡／翻攝

直升機 嘉義 阿里山

延伸閱讀

屏東縣議員鄭清原與妻攀中央尖山 夫不適妻受傷直升機吊掛下山

玉山火災救火、護送南安小熊 飛官金立平獲表揚

漢翔、雷虎 展軍工實力

中職／領隊初見讚嘆「那麼粗」王念好盼盡快上一軍

相關新聞

三峽民生街施工不慎挖到瓦斯管線 500戶斷氣現場封鎖100公尺

今天上午新北市三峽區民生街施作道路涵管作業，不慎挖損瓦斯主幹管線，造成民生街1巷天然氣濃度達警示值，新北市消防局派員趕抵...

影／自小客被壓扁成廢鐵傷亡不明 國1北向17公里4車連環事故

國道警第一大隊接獲台北市110通報，今上中午12點多，國道1號北向17公里處，有4輛車發生事故，其中1輛自小客車遭聯結車...

屏東縣議員鄭清原與妻攀中央尖山 夫不適妻受傷直升機吊掛下山

屏東縣縣議員鄭清原與妻子到台中市和平區挑戰中央尖山，今早7點多，鄭妻受傷、鄭疑似高山症不適向外求救。台中市消防局派遣梨山...

疑視線死角…台南臨安橋前砂石車擦撞機車騎士不治

台南中西區中華西路二段與安平路口，今上午9時56分發生一起死亡車禍，一輛砂石車及機車同向往台17線臨安橋，砂石車37歲陳...

6旬領隊率團攻玉山突發眼中風 直升機克服雲層吊掛下山

68歲領隊率隊登頂玉山，今早下山後突傳眼中風，在阿里山排雲山莊請管理員給予氧氣仍沒改善，同行登山成員心急報案，請求直升機...

夫妻兩人一狗以車為家 涉嫌沿海偷光電場電纜線遭警包抄圍捕

台南市沿海地區光電場多，電纜線引發竊賊覬覦，將軍區一處案場上個月電纜線遭竊，損失逾20萬元，學甲警方循線調查，發現一對蕭...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦