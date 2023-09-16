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影／國1北向4車連環事故 自小客遭聯結車壓扁成廢鐵「傷亡不明」

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自小客遭壓扁成廢鐵車上2人無呼吸心跳 國1北上內湖段4車追撞　

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

國道1號北向17公里處今午發生追撞事故，其中1輛汽車遭聯結車撞毀，嚴重擠壓，目前警、消已介入，初步確認已釀4人受傷，其中2人昏迷，搶救中，確切過程及肇事原因有待釐清。

國道公路警察局第一公路警察大隊表示，今午12時15分，國道1號北向17公里處，內側2車道有4輛汽車追撞事故，其中1輛車遭聯結車嚴重擠壓於內側護欄，現場傷勢狀況不明，已立即派員到場處理。

台北市消防局表示，今午12時12分獲報，國道1號北上17.3公里處發生事故，派員到場發現現場是1輛聯結車及3輛汽車車禍，造成其中1輛汽車2名乘客受困車內，警消在12時58分協助2人脫困。

警消指出，傷者分別為年約80歲女子及年約66歲男子，脫困後皆無呼吸心跳，分別送往內湖國醫、台北馬偕醫院救治，另輛車也有1男1女受傷，意識清醒，頭部、肢體外傷，皆送往內湖國醫救治。

國道公路警察局第一公路警察大隊表示，今午12時15分，國道1號北向17公里處，內側2車道有4輛汽車追撞事故，其中1輛車遭聯結車嚴重擠壓於內側護欄，現場傷勢狀況不明，已立即派員到場處理。

國道1號北向17公里處今午發生追撞事故，其中1輛汽車遭聯結車撞毀，嚴重擠壓，目前警、消已介入，初步確認已釀4人受傷，其中2人昏迷，搶救中，確切過程及肇事原因有待釐清。記者李隆揆／翻攝
國道1號北向17公里處今午發生追撞事故，其中1輛汽車遭聯結車撞毀，嚴重擠壓，目前警、消已介入，初步確認已釀4人受傷，其中2人昏迷，搶救中，確切過程及肇事原因有待釐清。記者李隆揆／翻攝
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國道 警察 車禍

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