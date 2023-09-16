屏東縣議員鄭清原與妻攀中央尖山 夫不適妻受傷直升機吊掛下山

屏東縣縣議員鄭清原與妻子到台中市和平區挑戰中央尖山，今早7點多，鄭妻受傷、鄭疑似高山症不適向外求救。台中市消防局派遣梨山消防隊前往救援，同步申請空勤直升機，並於10點多吊掛成功，降落清泉崗基地，救護車送醫救治。據悉，鄭對此相當低調，不願張揚。

屏東縣議員鄭清原與妻子一行10多人，日前到台中市和平區攀登中央尖山，今晨鄭妻受傷，而鄭清原疑似高山症感到不適，對外求救。

早上7點24分，台中市消防局接獲報案，指稱有屏東縣鄭姓議員妻子在中央尖溪受傷需要救援。消防局派遣二大隊梨山分隊派員出發，同步申請空勤直升機支援。