聽新聞
test
0:00 / 0:00
救護車一個月兩次出勤遭撞 警：禮讓救護車先行免挨罰
新北市消防局第二救災救護大隊泰山分隊，這個月7、13兩日救護車鳴笛出勤救護、救災遭來車碰撞，造成1名騎士輕傷送醫，所幸沒有大礙。兩案肇事雙方沒有酒駕，肇事原因尚待釐清。林口警方呼籲，民眾行經路口應減速慢行，並多加注意禮讓救護車先行，以免釀禍挨罰。
據了解，這個月7日晚上6時許，新北市消防局第二救災救護大隊泰山分隊人車前往新莊區新樹路火警現場，途中吳姓救護員（37歲）駕駛救護車行經泰山區新北大道與新生街口，與新北大道往三重方向的陳姓男騎士（18歲）發生碰撞，導致陳男雙腳擦挫傷，緊急協助送醫急救，所幸沒有大礙，肇事雙方沒有酒駕，事故原因待查釐清。
無獨有偶這個月13日傍晚5時許，泰山分隊林姓救護員（36歲）人車前往新北市泰山區某路段救護，途中沿著民生路直行往泰山方向行至文程路口，與林姓男子（32歲）所駕駛的汽車發生碰撞，所幸雙方沒有受傷、沒有酒駕。肇事原因待查。
林口警分局提醒，依據「道路交通管理處罰條例」第45條第2款之規定，汽車駕駛人聞消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車之警號，不立即避讓者處汽車駕駛人3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照。呼籲，用路人行經路口時注意「慢、看、停」放慢速度，注意左右四周有無人車再行穿越，如遇巡邏車、消防車、救護車等執行緊急任務之車輛，請多加禮讓優先通行。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言