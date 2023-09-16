救護車一個月兩次出勤遭撞 警：禮讓救護車先行免挨罰

新北市消防局第二救災救護大隊泰山分隊，這個月7、13兩日救護車鳴笛出勤救護、救災遭來車碰撞，造成1名騎士輕傷送醫，所幸沒有大礙。兩案肇事雙方沒有酒駕，肇事原因尚待釐清。林口警方呼籲，民眾行經路口應減速慢行，並多加注意禮讓救護車先行，以免釀禍挨罰。

據了解，這個月7日晚上6時許，新北市消防局第二救災救護大隊泰山分隊人車前往新莊區新樹路火警現場，途中吳姓救護員（37歲）駕駛救護車行經泰山區新北大道與新生街口，與新北大道往三重方向的陳姓男騎士（18歲）發生碰撞，導致陳男雙腳擦挫傷，緊急協助送醫急救，所幸沒有大礙，肇事雙方沒有酒駕，事故原因待查釐清。

無獨有偶這個月13日傍晚5時許，泰山分隊林姓救護員（36歲）人車前往新北市泰山區某路段救護，途中沿著民生路直行往泰山方向行至文程路口，與林姓男子（32歲）所駕駛的汽車發生碰撞，所幸雙方沒有受傷、沒有酒駕。肇事原因待查。