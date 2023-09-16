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影／國1北向4車連環事故 自小客遭聯結車壓扁成廢鐵「傷亡不明」

影／油罐車路口右轉擦撞直行機車 女騎士卡保險桿下方

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

吳姓男子昨晚駕駛台塑油罐車行經新北市中和區秀朗橋頭右轉景平路時，不慎擦撞直行機車，吳姓女騎士連人帶車卡油罐車前保險桿下方，所幸僅右小腿被機車壓到，傷勢並不嚴重。雙方酒值值均為零，確實車禍發生原因現由警方調查釐清中。

新北市消防局昨晚10時許獲報，中和區秀朗橋頭景平路、新北環快路口，發生油罐車與機車車禍事故，疑似有人受傷，警方及救護車迅速趕抵現場，發現一輛機車卡在卡油罐車前保險桿下方，機車騎士吳姓女子（33歲）遭倒下機車壓住右小腿受傷，經送醫急救後無生命危險。

據了解，油罐車駕駛吳男（57歲）當時沿新北環快往新店區安康方向正要右轉朝景平路行駛，機車騎士吳女則是由新北環快往新店區安康方向直行，欲靠左騎至景平路口的機車待轉往新店秀朗橋方向行駛，疑似油罐車轉彎時因視線死角，未注意在油罐車右側的吳女機車致雙方發生擦撞，雙方酒值值均為零，確實車禍發生原因及相關責任歸屬，現由警方調查釐清中。

昨晚一輛台塑油罐車在新北市中和區秀朗橋頭右轉景平路時，不慎擦撞直行機車，女騎士連人帶車卡油罐車前保險桿下方，所幸僅右小腿被機車壓到，傷勢並不嚴重。記者王長鼎／翻攝
昨晚一輛台塑油罐車在新北市中和區秀朗橋頭右轉景平路時，不慎擦撞直行機車，女騎士連人帶車卡油罐車前保險桿下方，所幸僅右小腿被機車壓到，傷勢並不嚴重。記者王長鼎／翻攝
昨晚一輛台塑油罐車在新北市中和區秀朗橋頭右轉景平路時，不慎擦撞直行機車，女騎士連人帶車卡油罐車前保險桿下方，所幸僅右小腿被機車壓到，傷勢並不嚴重。記者王長鼎／翻攝
昨晚一輛台塑油罐車在新北市中和區秀朗橋頭右轉景平路時，不慎擦撞直行機車，女騎士連人帶車卡油罐車前保險桿下方，所幸僅右小腿被機車壓到，傷勢並不嚴重。記者王長鼎／翻攝
昨晚一輛台塑油罐車在新北市中和區秀朗橋頭右轉景平路時，不慎擦撞直行機車，女騎士連人帶車卡油罐車前保險桿下方，所幸僅右小腿被機車壓到，傷勢並不嚴重。記者王長鼎／翻攝
昨晚一輛台塑油罐車在新北市中和區秀朗橋頭右轉景平路時，不慎擦撞直行機車，女騎士連人帶車卡油罐車前保險桿下方，所幸僅右小腿被機車壓到，傷勢並不嚴重。記者王長鼎／翻攝

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