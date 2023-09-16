影／油罐車路口右轉擦撞直行機車 女騎士卡保險桿下方

吳姓男子昨晚駕駛台塑油罐車行經新北市中和區秀朗橋頭右轉景平路時，不慎擦撞直行機車，吳姓女騎士連人帶車卡油罐車前保險桿下方，所幸僅右小腿被機車壓到，傷勢並不嚴重。雙方酒值值均為零，確實車禍發生原因現由警方調查釐清中。

新北市消防局昨晚10時許獲報，中和區秀朗橋頭景平路、新北環快路口，發生油罐車與機車車禍事故，疑似有人受傷，警方及救護車迅速趕抵現場，發現一輛機車卡在卡油罐車前保險桿下方，機車騎士吳姓女子（33歲）遭倒下機車壓住右小腿受傷，經送醫急救後無生命危險。