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當街尾隨偷拍短裙長腿女 手機陰影露餡被逮正著

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市陳姓男子今年中當街尾隨偷拍穿著短裙的妙齡女子，受害女子因瞄到身旁有手機陰影，懷疑遭人偷拍，連忙向同行家人求助後攔下陳男，員警獲報到場，果真在陳男手機裡發現一段受害女子被偷拍的影像。新北地檢署日前依無故竊錄他人身體隱私部位及妨害性隱私罪嫌起訴。

起訴指出，自稱從事藝術工作的陳姓男子（44歲）今年7月1日下午3時許，行經新北市三重區三和路時，見前方一名穿著短裙的妙齡女子，露出修長美腿，一路尾隨並持手機偷拍妙齡女裙底風光。

因當時天候為大太陽天，受害女子因瞄到身旁出現奇怪的手機陰影，懷疑遭人偷拍，連忙向同行家人求助後攔下陳男當面質問，但陳男否認犯行。

轄區三重警方獲報到場，果真在陳男手機裡發現一段受害女子遭偷拍捃底的影像，陳男當場百口莫辯。新北地檢署日前依無故竊錄他人身體隱私部位及妨害性隱私罪嫌起訴陳男。

示意圖／Ingimage
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偷拍 新北

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