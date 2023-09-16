疑視線死角…台南臨安橋前砂石車擦撞機車騎士不治

台南中西區中華西路二段與安平路口，今上午9時56分發生一起死亡車禍，一輛砂石車及機車同向往台17線臨安橋，砂石車37歲陳姓司機疑未注意車旁機車，擦撞72歲李姓機車騎士倒地重創，經通報119救護車趕抵到場，李翁當場不治。警方指出，事故原因仍待釐清。

台南市警四分局據報後立即派員趕往現場查處，並通知偵查隊到場採證，家屬據報後也趕抵事故現場，沒想到家人才出門，竟傳來車禍死亡消息，悲痛不敢置信。