聽新聞
test
0:00 / 0:00
疑視線死角…台南臨安橋前砂石車擦撞機車騎士不治
台南中西區中華西路二段與安平路口，今上午9時56分發生一起死亡車禍，一輛砂石車及機車同向往台17線臨安橋，砂石車37歲陳姓司機疑未注意車旁機車，擦撞72歲李姓機車騎士倒地重創，經通報119救護車趕抵到場，李翁當場不治。警方指出，事故原因仍待釐清。
台南市警四分局據報後立即派員趕往現場查處，並通知偵查隊到場採證，家屬據報後也趕抵事故現場，沒想到家人才出門，竟傳來車禍死亡消息，悲痛不敢置信。
據了解，陳男行經該處，疑有視線死角，並未注意車旁有機車，直至兩車碰撞，他驚覺有異才緊急剎車，但已經來不及了。隨後，交通分隊等將陳帶回調查，製作筆錄，進一步調查事發經過，同時，通報檢方相驗，釐清死因。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言