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疑視線死角…台南臨安橋前砂石車擦撞機車騎士不治

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南中西區中華西路二段與安平路口，今上午9時56分發生一起死亡車禍，一輛砂石車及機車同向往台17線臨安橋，砂石車37歲陳姓司機疑未注意車旁機車，擦撞72歲李姓機車騎士倒地重創，經通報119救護車趕抵到場，李翁當場不治。警方指出，事故原因仍待釐清。

台南市警四分局據報後立即派員趕往現場查處，並通知偵查隊到場採證，家屬據報後也趕抵事故現場，沒想到家人才出門，竟傳來車禍死亡消息，悲痛不敢置信。

據了解，陳男行經該處，疑有視線死角，並未注意車旁有機車，直至兩車碰撞，他驚覺有異才緊急剎車，但已經來不及了。隨後，交通分隊等將陳帶回調查，製作筆錄，進一步調查事發經過，同時，通報檢方相驗，釐清死因。

台南中西區中華西路二段與安平路口，砂石車37歲陳姓司機疑未注意車旁機車，擦撞72歲李姓機車騎士倒地重創，當場不治。記者邵心杰／攝影
台南中西區中華西路二段與安平路口，砂石車37歲陳姓司機疑未注意車旁機車，擦撞72歲李姓機車騎士倒地重創，當場不治。記者邵心杰／攝影

台南 車禍

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