影／國一台中段大客車追撞聯結車 釀13人受傷送醫

今晨5點多，國道一號台中后里段北向159.4公里外側車道，1輛大客車從高雄開往桃園，車上含司機共13人，不明原因碰撞前方1輛聯結車，造成13人輕傷送醫，所幸無大礙。警方調查，2位駕駛均無酒駕，進一步車禍肇事原因有待釐清。

今天清晨5點33分，國道一號北上159.4公里處發生車禍，1輛大客車不明原因碰撞前方聯結車，造成大客車駕駛與司機共13人受傷，救護車送往醫院救治，所幸均無大礙。

國道警察調查，這起事故所幸，碰撞後雙方車輛自行移置路肩，未造成後方車輛回堵，事故於6點44分排除，2位駕駛均無酒駕，詳細肇事原持續調查中。