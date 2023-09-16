影／不滿教會講堂噪音 翁半夜持榔頭砸毀大門及落地玻璃

新北市6旬翁不滿中和區一間教會講堂噪音，日前大半夜持榔頭砸毀大門及落地玻璃後騎自行車逃逸，警方獲報循線查獲涉案鄭姓男子，警詢後依毀損罪嫌函送地檢署偵辦。

中和警分局日前凌晨1時許接獲110通報，在中和區興南路一段一間佛教講堂大門及多片落地玻璃遭人毀損，警方調閱案發地點監視器畫面，發現是遭一名男子持榔頭狠砸後，騎自行車離去。

轄區景安派出所員警漏夜擴大調閱沿路監視器鄉力發現涉嫌動手砸毀講堂的男方犯案後便騎自行車一路騎會回住家，當天一早6時許便上門逮捕涉案的鄭姓男子（66歲）到案。