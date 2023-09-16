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三峽民生街施工不慎挖到瓦斯管線 500戶斷氣現場封鎖100公尺
今天上午新北市三峽區民生街施作道路涵管作業，不慎挖損瓦斯主幹管線，造成民生街1巷天然氣濃度達警示值，新北市消防局派員趕抵封鎖100公尺範圍。目前已關閉主開關進行檢修，初估約500戶受到影響，預計今天下午2時許才能恢復供氣，提醒民眾繞道，也勿使用火源以免釀災。
據了解，今天上午9時29分左右，新北市消防局接獲通報，位於新北市三峽區民生街1巷內瓦斯氣味濃厚疑似瓦斯漏氣。消防局立即出動各式搶救車輛7車、消防員16人趕抵，經了解為工程人員施作道路涵管作業，不慎挖到瓦斯主幹管線所致。
消防員現場測量天然氣濃度達警示值 ，立即封鎖現場約100公尺範圍，並架設砲塔警戒防護。目前天然氣瓦斯公司已關閉主開關進行檢修，初估影響附近約500戶住家，預計今天下午2時許才能恢復供氣。
第五救災救護大隊長鍾世銘表示 如民眾在道路上遇到天然氣外洩 ，請依照現場指揮人員及員警指揮 ，繞道而行，並避免使用打火機等明火與其他火花火源產生。
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