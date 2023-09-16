高雄男點擊投資廣告急匯款 報知警示帳戶仍半信半疑

高雄49歲黃姓男子前天前往鹽埕區五福四路某銀行欲匯款，不過，行員察覺有異，請來警方協助；黃男指出，日前網路點擊投資廣告，投顧人員與他加為好友，並介紹買賣外幣交易平台，聲稱每月投資能有高獲利，經警耐心解說，並再三提醒他這是有問題的帳戶，黃男才半信半疑地打消匯款念頭。

鹽埕分局指出，這類網路投資詐騙，常以投資為幌子，讓被害人血本無歸，黃男當時依指示前往銀行匯款1萬元，欲線上入金開戶，但該帳號根本就是被通報過的詐騙帳戶，黃男仍舊不敢置信自己受騙。

尤其，從警方單看對方詐騙的簡訊，乍看之下，一般民眾根本難以察覺有異樣，警方指出，類似的假投資真詐騙案件層出不窮，詐騙集團甚至製作假的投資平台或研發APP，讓民眾信以為真，怎料，詐團是以投資為幌子，讓被害人血本無歸。