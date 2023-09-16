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高雄男點擊投資廣告急匯款 報知警示帳戶仍半信半疑

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄49歲黃姓男子前天前往鹽埕區五福四路某銀行欲匯款，不過，行員察覺有異，請來警方協助；黃男指出，日前網路點擊投資廣告，投顧人員與他加為好友，並介紹買賣外幣交易平台，聲稱每月投資能有高獲利，經警耐心解說，並再三提醒他這是有問題的帳戶，黃男才半信半疑地打消匯款念頭。

鹽埕分局指出，這類網路投資詐騙，常以投資為幌子，讓被害人血本無歸，黃男當時依指示前往銀行匯款1萬元，欲線上入金開戶，但該帳號根本就是被通報過的詐騙帳戶，黃男仍舊不敢置信自己受騙。

尤其，從警方單看對方詐騙的簡訊，乍看之下，一般民眾根本難以察覺有異樣，警方指出，類似的假投資真詐騙案件層出不窮，詐騙集團甚至製作假的投資平台或研發APP，讓民眾信以為真，怎料，詐團是以投資為幌子，讓被害人血本無歸。

警方呼籲，近期有多起詐欺的類行為出現，如「假投資」、「假交友」及「假分期」付款三種，其中以「假投資」件數最多，詐騙集團假稱代為操作虛擬貨幣為由，讓民眾提領或匯款大筆現金，並教民眾欺騙行員的關懷提問，以掩飾詐騙過程，民眾須慎防誤信。

高雄市警局鹽埕分局七賢路派出所長朱家宏對黃姓男子說明詐騙手法。記者古和純／翻攝
高雄市警局鹽埕分局七賢路派出所長朱家宏對黃姓男子說明詐騙手法。記者古和純／翻攝
該詐騙集團在網路投放投資廣告，並傳簡訊告知被害人匯款訊息。記者古和純／翻攝
該詐騙集團在網路投放投資廣告，並傳簡訊告知被害人匯款訊息。記者古和純／翻攝

詐騙集團 廣告 虛擬貨幣

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