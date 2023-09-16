冒名詐騙正夯 曹興誠也遭殃讓詐團得手91萬
41歲林姓女子日前向警方報案，稱遭詐騙集團以「投資股票」的假投資手法詐欺，而且是冒用知名企業家曹興誠所任負責人的「群力投資股份有限公司」行騙，至今已經被騙走了約91萬，昨雙方又相約於桃園中壢取款60萬元，警方順利將28歲詐欺車手林男逮捕，警詢後依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
林女表示，對方可以協助抽取股票認購權，短時間可獲高報酬，而且保證獲利零風險，更做出手機投資APP讓邱民下載，讓她信以為真的在操作股票。昨雙方又相約於普義路上取款60萬元，警方得知後制定縝密查緝計畫，當場逮捕。
警方現場除了查扣作案用的手機，還扣得詐欺集團偽造的「群力投資股份有限公司」收據及識別證等物。
警方調查發現，詐騙集團會提供人頭帳戶的資訊，讓被害人面對銀行行員的關心提問時說是朋友就好，倘若被害人無法順利通過行員關心提問，也會轉而要求被害人將現金取回並派出車手前往取款。後來是因為被害人要求將款項從投資帳戶中取出，卻遭到詐騙集團要求將抽取到的股票先認購完成後才能取款，才驚覺遭詐騙。
中壢警呼籲，詐欺集團係冒用「群力投資股份有限公司」名義行騙，倘若民眾有加入相關群組，很有可能也是遭詐騙，請盡速向就近的派出所報案，提供資訊，以利併案擴大偵辦。民眾千萬不要加入這種來路不明的LINE飆股群組，同時也要多留意家中成員，是否有異常的金錢投資、匯款等舉動，歡迎民眾隨時向警方反映，或撥打165專線諮詢。
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