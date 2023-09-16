恐怖情人緊迫盯梢 狂傳訊騷擾長達3個月 涉恐嚇遭訴

新北市周姓男子不滿女友提出要分手，從去年起，不斷出現在女友住家、上班公司、兼職地點等處站崗盯梢，甚至狂打電話及以手機通訊軟體瘋傳恐嚇訊息，一直持續至今年初，長達3個月，新北地檢署日前依恐嚇危害安全罪嫌起訴周男。

起訴指出，周男不滿女友提出分手要求，且完全不給機會無意復合，從去年10月10日至今年1月9日，每隔兩、三天就出現在女友住家前、上班公司、兼職地點等處站崗盯梢，常常一站就是數小時之久。

「我就在妳家樓下，妳逃不掉的」、「跟我道歉，不然就是同歸於盡」周男不僅站崗盯梢，不僅曾一天狂打數十通電話及以手機通訊軟體瘋傳恐嚇訊息，甚至傳送二人交往期間的親密照片威脅，讓女友不堪其擾，報警提告。