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恐怖情人緊迫盯梢 狂傳訊騷擾長達3個月 涉恐嚇遭訴

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市周姓男子不滿女友提出要分手，從去年起，不斷出現在女友住家、上班公司、兼職地點等處站崗盯梢，甚至狂打電話及以手機通訊軟體瘋傳恐嚇訊息，一直持續至今年初，長達3個月，新北地檢署日前依恐嚇危害安全罪嫌起訴周男。

起訴指出，周男不滿女友提出分手要求，且完全不給機會無意復合，從去年10月10日至今年1月9日，每隔兩、三天就出現在女友住家前、上班公司、兼職地點等處站崗盯梢，常常一站就是數小時之久。

「我就在妳家樓下，妳逃不掉的」、「跟我道歉，不然就是同歸於盡」周男不僅站崗盯梢，不僅曾一天狂打數十通電話及以手機通訊軟體瘋傳恐嚇訊息，甚至傳送二人交往期間的親密照片威脅，讓女友不堪其擾，報警提告。

新北地檢署檢察官認為周男涉違反跟蹤騷擾防制法及恐嚇危害安全罪嫌，日前依法起訴，建請法官從一重以恐嚇危害安全罪嫌論處。

示意圖／Ingimage
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女友 恐嚇 跟蹤騷擾

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