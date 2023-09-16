男子失蹤被發現死在嘉市番仔溝橋下 台鐵乘客搭火車看到嚇壞報警

嘉義市67歲林姓男子5日離家，10日家人報案失蹤協尋，昨天1名搭台鐵區間車乘客，在火車行經297K+400m處，看到躺在嘉義市番仔溝橋下，嚇得立刻報警，警方通知家人確認身分，初步檢驗無明顯外傷，報請地檢署相驗釐清死因。

警方說，林姓男子屍體腐爛，身上證件比對認定是失蹤10天的林姓男子，詳細案情仍待釐清，有名台鐵乘客昨天下午4點25分搭區間車時，看到嘉市番仔溝橋下的水溝疑似躺著一個人。

警方獲報立刻到場，發現腐爛的遺體，在死者右邊口袋找到證件，經比對並通知家人認屍，確定身分是10日家人報案失蹤協尋的67歲林姓男子，林男已婚無業，為何離家10天死在番仔溝橋下？報檢察官查明死因。

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