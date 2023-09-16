聽新聞
test
0:00 / 0:00
男子失蹤被發現死在嘉市番仔溝橋下 台鐵乘客搭火車看到嚇壞報警
嘉義市67歲林姓男子5日離家，10日家人報案失蹤協尋，昨天1名搭台鐵區間車乘客，在火車行經297K+400m處，看到躺在嘉義市番仔溝橋下，嚇得立刻報警，警方通知家人確認身分，初步檢驗無明顯外傷，報請地檢署相驗釐清死因。
警方說，林姓男子屍體腐爛，身上證件比對認定是失蹤10天的林姓男子，詳細案情仍待釐清，有名台鐵乘客昨天下午4點25分搭區間車時，看到嘉市番仔溝橋下的水溝疑似躺著一個人。
警方獲報立刻到場，發現腐爛的遺體，在死者右邊口袋找到證件，經比對並通知家人認屍，確定身分是10日家人報案失蹤協尋的67歲林姓男子，林男已婚無業，為何離家10天死在番仔溝橋下？報檢察官查明死因。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言