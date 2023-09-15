聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市民權大橋下驚見浮屍！民眾嚇壞報警 身分難辨暫移置二殯
台北市連接松山、內湖區的民權大橋下，基隆河今傍晚出現一具浮屍，民眾發現嚇得報警，警消獲報將浮屍打撈上岸，因死者身上未攜有身分證件，警方介入後將遺體暫時移置台北市第二殯儀館，持續調查死者身分及死因。
台北市消防局表示，今午5時37分獲報，民權大橋下河面松山區一側有一具浮屍，派員到場打撈上岸後交由警方處理。
警方調查，死者為男性，年約50歲，身高約170公分，黑短髮，身穿淺色短袖上衣、深色長褲，身上未攜有身分證件，無法確認身分，員警介入後暫時將遺體移置殯儀館，持續調查死者身分及死因。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言