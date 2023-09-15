北市民權大橋下驚見浮屍！民眾嚇壞報警 身分難辨暫移置二殯

台北市連接松山、內湖區的民權大橋下，基隆河今傍晚出現一具浮屍，民眾發現嚇得報警，警消獲報將浮屍打撈上岸，因死者身上未攜有身分證件，警方介入後將遺體暫時移置台北市第二殯儀館，持續調查死者身分及死因。

台北市消防局表示，今午5時37分獲報，民權大橋下河面松山區一側有一具浮屍，派員到場打撈上岸後交由警方處理。

警方調查，死者為男性，年約50歲，身高約170公分，黑短髮，身穿淺色短袖上衣、深色長褲，身上未攜有身分證件，無法確認身分，員警介入後暫時將遺體移置殯儀館，持續調查死者身分及死因。

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