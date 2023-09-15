影／彰化駕駛互不相讓！2車碰撞衝水溝四輪朝天 雙雙遭警舉發

兩輛汽車今天傍晚行經在彰化市大埔截水溝堤岸道路，因駕駛人互不相讓發生碰撞，其中休旅車衝進水溝翻車，兩駕駛人都受輕傷，警方各打兩大板，都舉發違規。

警方調查，57歲許姓男子駕駛休旅車與駕駛小貨車的48歲廖姓女子，今天傍晚5時23分許，行經彰化市埔內街287巷69號前大埔截水溝時，因雙方車速甚快，又不相讓，兩車垂直發生碰撞。

其中橫向由許男的休旅車駛入大埔排水溝裡翻車，自行脫困，走回岸上。廖女碰撞後停車在岸上，表示肢體疼痛，無明顯外傷，均由消防人員送秀傳醫院救治，都沒有生命危險。

警方指出，兩人酒測值都是0，但警方釐清肇責，初步認定廖姓女子駕車行經無號誌路口，左方車未禮讓右方車，許姓男子駕車未依規定減速，均將舉發違規。