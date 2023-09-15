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喝酒鬧事見警勸阻 醉漢抓狂持鐮刀揮砍遭壓制送辦

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

許姓男子這個月10日下午趁著酒意，在新北市林口區一處海釣場鬧事，警方獲報趕抵，許男失控手持一把鐮刀朝著員警揮砍，遭警壓制上銬帶回偵辦，警詢後依殺人未遂、妨害公務、公共危險移送法辦。

據了解，許姓男子（52歲）有多項前科的他目前無業，因時常酒醉鬧事是轄內頭痛人物。這個月10日下午3時許，他盛著酒意騎機車來到新北市林口區湖子路一處海釣場，旋即拿磚頭丟向魚池內，還對在場客人及老闆醉語胡謅飆罵，店家勸阻無效，只好報警前來處理。

警方獲報調派文林派出所警員華宏麟、黃政燁趕抵，2警準備對許男實施酒測，許男突然抓狂衝進店家一旁庫房，旋即拿出一把鐮刀朝著員警揮砍，過程中2警及時閃過反手將刀奪下，迅速將他壓制在地上銬逮捕，帶回派出所偵辦。

怎料，返回派出所後，許男態度依然仍不願配合酒測，經警向地檢署聲請核發許可書抽血檢驗，換算酒精濃度超過每公升0.25毫克，酒測值超標，警詢後依殺人未遂、妨害公務、公共危險移送法辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

許男酒後見警到場，持鐮刀朝員警揮砍遭壓制送辦。記者曾伯愷／翻攝
許男酒後見警到場，持鐮刀朝員警揮砍遭壓制送辦。記者曾伯愷／翻攝
許男酒後見警到場，持鐮刀朝員警揮砍遭壓制送辦。記者曾伯愷／翻攝
許男酒後見警到場，持鐮刀朝員警揮砍遭壓制送辦。記者曾伯愷／翻攝

酒測 殺人 妨害公務 新北

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