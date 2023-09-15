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無照駕駛14年將4個月的女嬰撞骨折　法官怒判去坐牢：視法於無物

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

李姓計程車司機無照駕駛14年，積欠罰單百張不繳，開車經過行人穿越道不禮讓，撞到抱著才4個月大女嬰的吳姓男子，害女嬰骨折，台北地院審理認為，李視國家法治於無物，判他有期徒刑7月。

檢察官依過失傷害罪起訴李，法官變更罪名，依「汽車駕駛人，無駕駛執照駕車行經行人穿越道不依規定讓行人優先通行，因過失致人受傷罪」重判，刑度如確定，李必須坐牢。

2021年11月16日晚上7時許，李開車在台北市西寧南路、貴陽街口欲左轉，沒有暫停讓行人先通過，撞上吳姓男子與吳抱在手中的4個月大女嬰，父女被撞後倒地，父親左腰擦挫傷、左肘擦挫傷、右掌擦挫傷，女嬰則右側顏面擦挫傷、右鼻竇積血、左側遠端股骨骨折，吳提告，李被起訴。

法官調查，李的職業駕照2007年11月30日已吊銷，未再考領，卻不顧監理機制，繼續開計程車為業，也不遵守道路交通安全法規，他撞到吳氏父女時，違規舉發案件有92件還沒結案，審理期間，還是一邊開車、一邊違規，寫判決前，已達103件違規案件未結，

法官認為，李視國家法治於無物，對交通罰單持有「債多不愁」心態，繼續無照違規駕車，視道路交通安全法規於無睹。

判決書指出，李這次因未注意行人穿越道上的行人致發生交通事故，甚至造成僅4個月大的女嬰遭受骨折之痛，對女嬰的父母造成難以平撫的內心遺憾，考量李雖坦承犯行，但從未賠償損失，判刑7月。

李姓計程車司機無照駕駛14年，積欠罰單百張不繳，開車肇事害4個月大的女嬰骨折。示意圖。圖／聯合報系資料照片
李姓計程車司機無照駕駛14年，積欠罰單百張不繳，開車肇事害4個月大的女嬰骨折。示意圖。圖／聯合報系資料照片

骨折 計程車

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