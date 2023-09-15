新北車禍死亡人連三年攀高今年略降 路人指跟這原因肯定有關

新北市超過400萬人口，車輛數也占全國第一名，交通安全至關重大，不過新北市從2020年開始連續三年A1(車禍死亡)人數持續攀升，從2020年129人攀升至去年170人。今年至7月底則略降83人死亡。議員黃淑君認為執法只是手段，初期道路設計規劃才是降低車禍主因。民眾認為6月底實施不禮讓行人重罰6千，爭個幾秒鐘恐怕噴掉6千塊，沒人會想跟錢過不去。交通局則說目前有交通暢通平台跨局處聯繫，今年也有相關安全做為降低意外發生。

新北市車禍致死從2020年129人、2021年153人至去年170人，死亡人數連三年攀升，今年至今已有83人，按月比例比算致年底恐怕死亡人數將超過140人，車禍死亡人數可望較去年減少。警方分析其中機車騎士死亡數皆較高。

而新北道路交通設計持續被人詬病，新北大橋機車道狹窄被形容為「死亡閃電彎」，板橋也曾有導盲磚直接引導到馬路上，新北市議員黃淑君認為交通設計是解決死亡人數持續不斷攀升主因，警方執法是末端手段，更重要是初期硬體規劃，認為不能僅交通局承擔道路設計，城鄉局土地重劃初期就應著手思考，之後包括工務局道路施工、警方執法建議，應該跨局處協調整合，廣納各方意見從根本解決死亡人數持續升高問題。

針對今年同期車禍死亡人數較去年下降，新北市交通局認為與6月底上路的不讓行人重罰6千有關，而新北市府設有「交通順暢平台」，都市計畫重劃審議會交通局都有與會、工務局新闢道路也會圖審及現勘。為提升行人安全新北市區部分加油站出入口舖設綠底標線型人行道，利用綠色彩鋪增加駕駛人辨識度和警覺性。針對機車肇事率高則辦理機車安全月專案，加強宣導、執法等事故防制作為，防制機車事故發生。