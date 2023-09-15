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影／不是眼花！民眾直擊台東海面「浮空飛船」 畫面曝光眾人驚

狼師出沒！ 新竹驚傳營隊老師猥褻至少3名學童

聯合報／ 記者張裕珍巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹驚傳有營隊老師在帶營隊過程中，竟疑似對年僅11、12歲的孩童伸狼爪，孩童回家跟爸媽反映參加營隊時，老師有親密觸碰身體，嚇得家長追問後急忙向新竹市警方報案，目前已有3名被害人報案，新竹縣市教育局都啟動調查，釐清各校是否有其他參加營隊的學童受害。

據了解，這群國中小學生在8月暑假期間參加由戶外活動工作室辦理的暑假營隊，由於學生來自新竹縣各個國中小學，因此驚傳營隊老師有不當觸碰孩童身體的情事發生後，縣市教育局都已掌握情況，透過社會處社工給予參加營隊的孩童協助與身心評估。

目前已有3名孩童在家長陪同向分別向警方報案，孩童向家長口述參加營隊過程中，老師有特別的特殊對待。孩童返家後家長察覺孩子有心事，一問才知道事情大條。其中兩人已在8月底報案，另一人在近日也向警方報案。

新竹市警局婦幼隊已接獲通報，不過暫未說明事發情況。市警局呼籲家長提醒家中的孩子「保護自己、尊重他人」，平時要教導孩子身體自主權，對於他人觸碰身體的任何部位，只要不舒服，就應該勇敢說「不」，或趕快告訴信任的老師或爸媽，要教導孩子面臨性侵犯時盡快尋求幫助。

新竹 小學生 教育局

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