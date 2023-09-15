屢勸不聽！彰化溪州每日一罰單 告發亂丟垃圾
彰化市假日停收垃圾湧現垃圾堆的情形有偶，溪州鄉未到定點清運時間就出現垃圾，鄉公所最近一個月開單告發，幾乎每天開出一張，部分鄉民疑似拒繳，鄉公所將依法移請行政執行處執行追繳。
溪州鄉位在濁水溪畔，常被外縣市不肖業者偷倒廢棄物，鄉公所每年至少舉辦兩次清淨家園維護環境，也勸導鄉民不要亂丟垃圾，清潔車沒來清運時做到「垃圾不落地」，無奈聽者藐藐，鄉公所決定加強取締。
鄉公所清潔隊今天表示，鄉內有8至9個定點清運點，鄉公所裝置固定監視器和移動式監視器，根據監視錄影畫面揪出亂倒垃圾者和車輛，車輛方面請監理單位根據車牌查出車主，清潔隊開單告發後給予15天陳述期，若舉證罰錯人可申請撤銷罰單，如果偷倒無誤，按廢棄物清理法繳納1200元至6千元的罰款。
清潔隊表示，以前都是勸導為主，很努力拜託但效果不彰，最近一個月取締告發已開出近30張罰單，有些罰單已過了陳述期但未陳述，被告發者也沒在期限內繳交罰款，鄉公所將累積逾期未繳罰款的罰單到一定張數，移請行政執行處強制執行繳納，打擊髒亂絕不手軟。
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