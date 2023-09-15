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彰化單車與大貨車碰撞 7旬騎士命危

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化市台74甲線東外環道路、與縣道139線環山路口，今天上午發生大貨車與單車騎士碰撞事件， 單車騎士頭受重創，送醫急救，昏迷指數3，經插管急救，昏迷指數提升到6，仍有生命危險，肇事原因由警方調查中。

警方調查，今天清晨6時48分許，57歲陳姓男子駕駛載運鐵材的大貨車，由台74甲北往南方向右轉環山路，與同向直行台74甲北往南方向，由71歲林姓歲男子騎乘的單車發生碰撞，林男倒地，頭部受到重擊，單車被壓扁，嚴重損毀，幸好車輪未輾到頭部。

林男今天清晨騎單車運動，與大貨車發生碰撞後，被送往彰化基督教醫院急救，彰基副院長周志中說，林男7點到院，昏迷指數3，9點進開刀房，部部腫大，有腦出血狀況，腦壓偏高，經管急救，昏迷指數提高到6，目前送加護病房，仍有生命危險。

警方表示，大貨車陳姓司機與林姓單車騎士酒測值均是0，肇事原因由警方調查中。

彰化市台74甲線東外環道路、與縣道139線環山路口，今天上午發生大貨車與單車騎士碰撞事件， 單車騎士頭受重創，送醫急救，昏迷指數3，插管急救中。圖／民眾提供
彰化市台74甲線東外環道路、與縣道139線環山路口，今天上午發生大貨車與單車騎士碰撞事件， 單車騎士頭受重創，送醫急救，昏迷指數3，插管急救中。圖／民眾提供
彰化市台74甲線東外環道路、與縣道139線環山路口，今天上午發生大貨車與單車騎士碰撞事件，單車騎士頭受重創，送醫急救，昏迷指數3，插管急救中。圖／民眾提供
彰化市台74甲線東外環道路、與縣道139線環山路口，今天上午發生大貨車與單車騎士碰撞事件，單車騎士頭受重創，送醫急救，昏迷指數3，插管急救中。圖／民眾提供
彰化市台74甲線東外環道路、與縣道139線環山路口，今天上午發生大貨車與單車騎士碰撞事件， 單車騎士頭受重創，送醫急救，昏迷指數3，插管急救中。圖／民眾提供
彰化市台74甲線東外環道路、與縣道139線環山路口，今天上午發生大貨車與單車騎士碰撞事件， 單車騎士頭受重創，送醫急救，昏迷指數3，插管急救中。圖／民眾提供
彰化市台74甲線東外環道路、與縣道139線環山路口，今天上午發生大貨車與單車騎士碰撞事件， 單車騎士頭受重創，送醫急救，昏迷指數3，插管急救中。圖／民眾提供
彰化市台74甲線東外環道路、與縣道139線環山路口，今天上午發生大貨車與單車騎士碰撞事件， 單車騎士頭受重創，送醫急救，昏迷指數3，插管急救中。圖／民眾提供

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