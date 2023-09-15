聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市裝潢水電工施工送命 檢警介入相驗調查
水電工李姓男子今早在台北市中山區南京東路一棟大樓內裝潢施工，突驚叫倒地，現場人員聞聲查看，發現李男頭部受創，報警處理，救護人員到場時李男已無呼吸心跳，將其送醫搶救，仍於上午9時許宣告不治，檢警將介入相驗釐清。
台北市消防局表示，今早8時38分獲報，南京東路二段85號大樓5樓有民眾受傷，救護人員到場發現男子倒臥地面，頭部有撕裂傷，無呼吸心跳，立刻將其送往台北馬偕醫院搶救。
警方調查，傷者是36歲李姓男子，案發時在大樓內裝潢施工，現場人員先是聽聞李男哀號一聲，循聲查看發現李男倒地，報警處理，李男送醫後於上午9時42分不治身亡。
警方表示，因李男被發現時，手中工具損壞，不排除是觸電釀傷，目前已聯繫家屬到案了解，另通知現場目擊者、負責人到警所製作筆錄，也派鑑識人員到場採證，同時通報勞檢局介入，確切事故發生原因仍待相驗調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言