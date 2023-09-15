北市裝潢水電工施工送命 檢警介入相驗調查

水電工李姓男子今早在台北市中山區南京東路一棟大樓內裝潢施工，突驚叫倒地，現場人員聞聲查看，發現李男頭部受創，報警處理，救護人員到場時李男已無呼吸心跳，將其送醫搶救，仍於上午9時許宣告不治，檢警將介入相驗釐清。

台北市消防局表示，今早8時38分獲報，南京東路二段85號大樓5樓有民眾受傷，救護人員到場發現男子倒臥地面，頭部有撕裂傷，無呼吸心跳，立刻將其送往台北馬偕醫院搶救。

警方調查，傷者是36歲李姓男子，案發時在大樓內裝潢施工，現場人員先是聽聞李男哀號一聲，循聲查看發現李男倒地，報警處理，李男送醫後於上午9時42分不治身亡。