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獨／桃園某高職2天4起校園暴力 家長憂滅火器事件重演

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園某私立高職前天傳出師生肢體衝突，學生還揚言要把老師丟下樓，無獨有偶，同班另外兩名學生下午也因口角互毆，而其他班級昨天又接連發生2班互嗆、5人鬥毆情事，有家長擔心校園衝突越演越烈，深怕北市某高職噴滅火器事件在桃園重演；對此，桃園市教育局已介入了解，校方則回應已做相關調查，會開操行委員會議處並檢討防範措施。

據了解，該校近4起衝突起因都與一年級新生有關；前天上午，該校一年級W姓新生不服C姓導師管教，在教室與C姓導師發生推擠拉扯，過程還朝對方揮拳，甚至嗆聲「信不信我把你丟下樓」等語，而該班2名感情原本很要好的學生午休後也因細故扭打，2人一路從教室門口打到教室正中央，其他同學見狀紛紛閃避，深怕受到波及。

另外，C姓導師帶的班級學生昨天上午也在學務處外與其他班級學生互嗆，下午時，學校建教合作班又發生5人混戰局面；校內屢屢發生衝突，但學生反映未見校方積極處理，家長聽聞此情，十分擔心校園安全。

有家長表示，學校2天發生4起校園衝突，時間可說非常密集，而且衝突從同班同學變成班級互嗆，人數也越來越多，顯見情況有越演越烈的趨勢，很怕北市某高職學生噴滅火器事件在桃園重演，波及無辜學生。

校方表示，近日數起事件發生後，學校教官都有介入，已聯絡其中1件的家長到校，雙方經過溝通，決定學生先由家長帶回家管教一周，下周將開操行委員會議處，其他事件的家長也會陸續聯絡。另外，為了防止類似事件重演及擴大，除了加強巡堂工作，也會輔導學生盡快適應環境或群體生活。

不過，教育局表示目前未接到學校通報，已主動介入了解，針對校方相關缺失及管理問題，待調查清楚後會督導糾正，若情節嚴重，將列為未來核發補助款的考評。

桃園某私立高職近2天發生4起暴力事件，狀況越演越烈，令家長擔憂台北某高職滅火器事件在桃園重演。記者陳俊智／翻攝
桃園某私立高職近2天發生4起暴力事件，狀況越演越烈，令家長擔憂台北某高職滅火器事件在桃園重演。記者陳俊智／翻攝

桃園 教室 教育局

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