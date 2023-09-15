摘蜂通報8個月1521件！修枝誤擊黑腹虎頭蜂巢 嘉義村民險丟命

嘉義縣阿里山鄉豐山村驚傳在地導覽員許銘委修剪自家屋旁龍眼樹遭虎頭蜂攻擊，狂被叮21處，緊急下山直衝台大醫院附設雲林分院急診，所幸所幸即時救治倖免於難；縣農業處副處長李建霖表示，今年截至8月底虎頭蜂案通報達1521件，以民雄鄉最多，其次為朴子市與太保市。

「我真的差點沒命！」村民許銘委心有餘悸說，住山區對虎頭蜂習性有一定了解，剪枝前他也有確認過，無法想像另外一棵龍眼樹上，有「黑腹虎頭蜂」築巢，且藏在掉下來的檳榔枯葉內，他砍下枝幹就剛好落在蜂巢，瞬間群蜂圍供攻，立即應變自我防護措施，否則恐死路一條。

許銘委表示，虎頭蜂戰鬥力頑強，叮住就不放，只能打死才能阻止，當下甚至有虎頭蜂朝臉欲噴液體，及時閉眼才躲過，並以水龍頭用水柱助攻防護，忍如遭火燒傷痛感一隻隻移除後，趕緊叫友人火速下山趕至醫院急救。

嘉義縣救援協會理事長徐紹唐表示，時序過中秋，虎頭蜂就會開始分巢，提醒民眾加強警覺性，平地虎頭蜂以「黃腰虎頭蜂」為主，性情較溫和鮮少主動攻擊，中海拔山區多為「黑腹虎頭蜂」族群，戰鬥力強擅打團體戰，只要發現就應立即逃離。

徐紹唐說，俗稱殺人蜂或土蜂仔的大虎頭蜂，是以凶暴攻擊及猛烈毒性聞名，和黑腹虎頭蜂都是山友的夢魘，而虎頭蜂毒對某些特殊體質者有致命之虞，看到有虎頭蜂出沒，要盡速向縣府專線通報，交由專業捕蜂團隊移除。