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影／禮讓行人台中大媽急煞車 慘遭八年級生撞倒在地
昨天早上8點多，70歲張婦騎機車行經台中市豐原區復興路往市前街方向直行，靠近行人穿越道發現有行人通行，張緊急煞車禮讓，卻遭信義街往府前街直行的26歲邱姓女騎士撞上，2人雙雙掛彩，多處擦挫傷。警方調查，雙方均無酒駕，進一步車禍肇事原因待釐清。
這段車禍肇事影片在網路掀起討論，有網友指出，豐原區復興路與信義街口沒有交通號誌，「四個道路地面都標示慢，導致每次經過都要駕駛們互相讓來讓去」、「大家到路口都不減速耶，還有人差點碾到人家的頭還無情騎走」。
台中市豐原警分局豐原交通分隊小隊長覃遠征指出，2位駕駛均無酒駕，初步研判肇因為張女未依規定讓車，邱女未依規定減速。
覃遠征指出，復興路與信義街口屬於商圈，多數用路人行經路口會減速通行，經統計，該路口也非豐原區易肇事熱點，目前暫無設置交通號誌規劃。
警方呼籲，行經路口應減速並注意路況，確認無來往車輛，以維護自身及他人安全。
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